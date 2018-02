Kursziel

Bayer-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 105,00 hold Kepler Cheuvreux David Evans 26.02.2018 125,00 buy Jefferies Ian Hilliker 26.02.2018 - buy Citigroup Peter Verdult 16.02.2018 125,00 buy UBS Michael Leuchten 14.02.2018 140,00 buy Baader Bank Markus Mayer 06.02.2018 129,00 outperform Bernstein Research Jeremy Redenius 02.02.2018 128,00 overweight JPMorgan Richard Vosser 30.01.2018 - kaufen DZ BANK Peter Spengler 24.01.2018 125,00 buy Goldman Sachs Keyur Parekh 23.01.2018 100,00 underweight Barclays Emmanuel Papadakis 22.01.2018 125,00 buy Deutsche Bank Tim Race 19.01.2018 120,00 halten Independent Research Bernhard Weininger 12.01.2018 121,00 hold Warburg Research Ulrich Huwald 11.01.2018 124,00 buy Commerzbank Daniel Wendorff 09.01.2018 - halten Nord LB Thorsten Strauß 27.12.2017 124,00 hold Berenberg Werner Baumann 05.12.2017 117,00 hold Société Générale Florent Cespedes 14.11.2017 126,00 buy S&P Capital IQ Siti Salikin 26.10.2017 118,00 buy equinet AG Marietta Miemietz 26.10.2017

Xetra-Aktienkurs Bayer-Aktie:

98,22 EUR -0,26% (27.02.2018, 14:08)



Tradegate-Aktienkurs Bayer-Aktie:

98,18 EUR -0,70% (27.02.2018, 14:23)



ISIN Bayer-Aktie:

DE000BAY0017



WKN Bayer-Aktie:

BAY001



Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bayer-Aktie:

BAYZF



Kurzprofil Bayer AG:



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als "Corporate Citizen" sozial und ethisch verantwortlich.



Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern mit rund 115.200 Beschäftigten einen Umsatz von 46,8 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 4,7 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (27.02.2018/ac/a/d)







Leverkusen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) vor Geschäftsjahreszahlen 2017 zu? 140 oder 100 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Bayer-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer AG wird am 28. Februar seine Geschäftsjahreszahlen 2017 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Bayer-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Baader Bank. Aktienanalyst Markus Mayer hat am 06.02.2018 sein "buy"-Rating sowie sein Kursziel von 140 Euro bestätigt. Nach dem überdurchschnittlichen Jahr 2017 hätten die Titel von Chemieunternehmen nun Spitzenbewertungen aufgewiesen - basierend auf Margen, die ihren Höhepunkt erreicht haben dürften, so Mayer. Dies sei gefährlich, denn die meisten Aktien hätten schon zu hohe Erwartungen eingepreist. Die Bayer-Aktie gehöre zu den Favoriten des Analysten. Selbst ohne eine Übernahme von Monsanto gebe es einige kurzfristige Kurstreiber für den DAX-Titel.Hingegen hat David Evans, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, am 26.02.2018 sein "hold"-Rating für die Bayer-Aktie bestätigt, das Kursziel aber von 102 Euro auf 105 Euro erhöht. Die Kurszielanhebung resultiere u.a. aus dem starken Wertanstieg der verbliebenen Covestro-Beteiligung und der niedrigeren Verschuldung beim Übernahmeziel Monsanto.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Bayer-Aktie?Börsenplätze Bayer-Aktie: