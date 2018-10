Kursziel

Bayer-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 89 outperform Bernstein Research Wimal Kapadia 12.10.2018 127 buy Deutsche Bank Tim Race 12.10.2018 77 hold Jefferies Ian Hilliker 12.10.2018 84 buy Kepler Cheuvreux David Evans 11.10.2018 122 buy UBS Michael Leuchten 11.10.2018 88,50 buy Warburg Research Ulrich Huwald 11.10.2018 100 overweight Barclays Emmanuel Papadakis 11.10.2018 - overweight JPMorgan Richard Vosser 11.10.2018 96 buy equinet AG Dennis Berzhanin 11.10.2018 111 buy Goldman Sachs Keyur Parekh 11.10.2018 111 buy Commerzbank Michael Schäfer 11.10.2018 123 buy Baader Bank Markus Mayer 11.10.2018 105 buy Berenberg Alistair Campbell 04.10.2018 90 kaufen LBBW Ulle Wörner 24.09.2018 100 buy Citigroup Peter Verdult 20.09.2018 82 hold HSBC Sriharsha Pappu 19.09.2018 90 neutral Exane BNP Paribas Luisa Hector 11.09.2018 80 halten DZ BANK Peter Spengler 10.09.2018 95 buy CFRA Wan Nurhayati 06.09.2018 87 hold Société Générale Florent Cespedes 06.09.2018 95 outperform Credit Suisse Jo Walton 06.09.2018 80 halten NordLB Thorsten Strauß 05.09.2018 85 halten Independent Research Bernhard Weininger 05.09.2018



Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) wird als Life-Science-Unternehmen über die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science sowie die Geschäftseinheit Animal Health geführt. Diese vier operativen Bereiche entsprechen den berichtspflichtigen Segmenten. Die Corporate Functions (Konzernfunktionen), die Business Services und die Servicegesellschaft Currenta unterstützen das operative Geschäft. Der Konzern war 2017 mit 237 konsolidierten Gesellschaften in 79 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Am 31. Dezember 2017 beschäftigte der Bayer-Konzern weltweit 99.820 (Vorjahr: 99.592) Mitarbeiter. In Deutschland waren 31.620 Mitarbeiter (Vorjahr: 30.603) für Bayer tätig, dies entspricht einem Anteil von 31,7% (Vorjahr: 30,7%) am Gesamtkonzern. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de. (15.10.2018/ac/a/d)







Leverkusen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) nach Vorlage der Quartalszahlen Q2/2018 zu? 127 oder 77 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Bayer-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Leverkusener Chemie- und Pharmakonzern Bayer AG hat am 5. September die Zahlen für das zweite Quartal 2018 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 05.09. zu entnehmen ist, kletterte der Umsatz in Q2 um 8,8 Prozent auf 9,5 Milliarden Euro. Das EBITDA vor Sondereinflüssen sei um 3,9 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro gestiegen. Ohne den starken Euro wäre es mehr gewesen. Unter dem Strich habe Bayer 799 Millionen Euro und damit rund ein Drittel weniger als vor einem Jahr verdient. Damals sei aber auch noch die ehemalige Kunststofftochter Covestro ins Ergebnis eingeflossen, die inzwischen verkauft sei. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern rechnet nach der Übernahme von Monsanto für das laufende Jahr mit einem Umsatz- und Gewinnwachstum, so die dpa-AFX weiter.Einer weiteren Meldung der dpa-AFX vom 11.10. zufolge, bahnt sich im ersten US-Prozess um angebliche Krebsrisiken von Unkrautvernichtern der Tochter Monsanto mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat eine Kehrtwende an - ein wichtiger Teilerfolg für die Bayer AG. Die zuständige Richterin Suzanne Ramos Bolanos habe am 10.10. in San Francisco vorläufig einem Antrag statt gegeben, den Fall in wesentlichen Teilen neu aufzurollen. Sie habe dem Bayer-Konzern in einer Berufungsanhörung Hoffnung auf eine deutlich geringere Strafe gemacht. Der Fall ist für den Agrarchemie-Riesen enorm wichtig - es geht um ein 289 Millionen Dollar (251 Mio. Euro) schweres Urteil, das Signalwirkung für Tausende weitere Klagen hat, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Bayer-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Tim Race. Der Aktienanalyst der Deutschen Bank hat am 12.10. das Kursziel von 127 Euro und das "buy"-Rating für die Bayer-Aktie bestätigt. Der Analyst habe auf das vorläufige Urteil im ersten US-Prozess um angebliche Krebsrisiken von Unkrautvernichtern der Tochter Monsanto verwiesen, wonach der Fall nun in wesentlichen Teilen neu aufgerollt werden müsse. Damit könne Bayer auf eine deutlich geringere Strafe hoffen. Das endgültige Urteil könnte laut Race in den kommenden Tagen oder Wochen fallen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Bayer-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Bayer-Aktie auf einen Blick: