Tradegate-Aktienkurs Bausch Health-Aktie:

15,78 EUR -7,48% (05.05.2022)



TSE-Aktienkurs Bausch Health-Aktie:

21,51 CAD -6,72% (05.05.2022)



NYSE-Aktienkurs Bausch Health-Aktie:

16,76 USD -7,40% (05.05.2022)



ISIN Bausch Health-Aktie:

CA0717341071



WKN Bausch Health-Aktie:

A2JQ1X



Ticker-Symbol Bausch Health-Aktie:

BVF



TSE-Symbol Bausch Health-Aktie:

BHC



NYSE-Symbol Bausch Health-Aktie:

BHC



Kurzprofil Bausch Health Companies Inc.:



Bausch Health Companies Inc. (ISIN: CA0717341071, WKN: A2JQ1X, Ticker-Symbol: BVF, TSE-Symbol: BHC, NYSE-Symbol: BHC) ist ein Spezialpharma- und Medizintechnikunternehmen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe von Markenarzneimitteln, Generika und generischen Markenarzneimitteln, rezeptfreien Produkten (OTC) und Medizinprodukten (Kontaktlinsen, Intraokularlinsen, augenchirurgische Geräte und ästhetische Geräte). (06.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bausch Health-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Bausch Health Companies Inc. (ISIN: CA0717341071, WKN: A2JQ1X, Ticker-Symbol: BVF, TSE-Symbol: BHC, NYSE-Symbol: BHC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Börsengang von Bausch & Lomb falle deutlich kleiner aus als geplant. Das Unternehmen, das gleichzeitig in New York und Toronto gelistet werde, könne seine Aktien nur unterhalb der angestrebten Preisspanne platzieren. Die Hoffnung, das IPO könnte eine Art Eisbrecher für andere Kandidaten werden, erfahre damit einen Dämpfer.Bausch & Lomp gebe rund 35 Millionen Aktien zu einem Stückpreis von 18 Dollar aus. Ursprünglich sollten die Papiere des Kontaktlinsen- und Augenpflegeunternehmens zwischen 21 und 24 Dollar platziert werden. Mit einem Emissionsvolumen von 630 Millionen Dollar falle das IPO kleiner aus als das der "Aktionär"-Empfehlung TPG, die im Januar eine Milliarde Dollar eingesammelt habe.Aufgrund des niedrigeren Ausgabepreises komme das Spin-off aus dem Pharmakonzern Bausch Health auf einen Marktwert von 6,3 Milliarden Dollar. Im Geschäftsjahr 2021 habe Bausch & Lomb auf Pro-forma-Basis 3,8 Milliarden Dollar umgesetzt und damit einen Nettogewinn von 65 Millionen Dollar erwirtschaftet.Die Tatsache, dass der Börsengang deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibe, versetze auch der Hoffnung auf eine Belebung des IPO-Marktes einen Dämpfer. Das Augenmerk richte sich nun auf das angekündigte Listing des Piano-Bauers Steinway.Aufgrund des schwierigen Marktumfelds für Börsenneulinge bleibt "Der Aktionär" bei Bausch & Lomb an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 06.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bausch Health-Aktie: