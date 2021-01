Börsenplätze Baumot Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

0,2165 EUR +0,23% (19.01.2021, 12:17)



Xetra-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

0,2105 EUR -8,48% (19.01.2021, 11:05)



ISIN Baumot Group-Aktie:

DE000A2G8Y89



WKN Baumot Group-Aktie:

A2G8Y8



Ticker-Symbol Baumot Group-Aktie:

TINA



Kurzprofil Baumot Group:



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www. baumot.de. Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. (19.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Baumot Group-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, setzt die Coverage für die Aktie des Hardware-Spezialisten Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) aus.Die Baumot Group AG habe ihre Zahlungsunfähigkeit erklärt und angekündigt, in den nächsten Tagen einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung zu stellen. Betroffen von dem Schritt sei sowohl die Muttergesellschaft des Konzerns als auch die Töchter Twintec Technologie GmbH, Baumot Technologie GmbH und Baumot Deutschland GmbH. Erforderlich geworden sei dieser Schritt durch die aktuelle Welle der Corona-Pandemie, die gerade in den zentralen Baumot-Märkten Großbritannien, Italien, Israel und Deutschland für massive Behinderungen sorge.Im Hinblick auf das abgelaufene Jahr habe das Baumot-Management zwar schon im Oktober auf die erneute Zuspitzung der Lage reagiert und seine Umsatzprognose drastisch abgesenkt, doch sollte es sich dabei vor allem um Verschiebungen in das neue Jahr handeln. Seitdem habe sich die Infektionslage allerdings nochmals deutlich verschlechtert, so dass eine Normalisierung der Geschäftslage derzeit nicht absehbar sei. Gemäß der Meldung habe Baumot versucht, die hieraus resultierende Liquiditätslücke über die Ansprache von Investoren bzw. über staatliche Unterstützungsfonds zu schließen, doch seien diese Bemühungen erfolglos geblieben.Entgegen den Erwartungen der Analysten habe sich auch die im September gemeldete Rahmenvereinbarung mit einem US-Investor, auf deren Basis Baumot gemäß der damaligen Meldung "bei Bedarf zeitlich wie auch volumenmäßig flexibel in Tranchen" bis zu 15 Mio. Euro über die Ausgabe von zinsfreien Wandelanleihen hätte beziehen können, nicht als die erhoffte Absicherung erwiesen. Bisher seien die Analysten davon ausgegangen, dass Baumot die noch relativ stabile Kursentwicklung bis Ende Oktober habe nutzen können, um die Vereinbarung für eine Stärkung der Liquidität zu nutzen, doch diese Annahme sei offensichtlich unzutreffend gewesen.Angesichts der aktuellen Entwicklung setzt Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, seine Coverage für die Baumot Group-Aktie aus. (Analyse vom 18.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link