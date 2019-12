Durch die Prognose-Anpassung haben Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, auf Basis ihres DCF-Modells ein Kursziel in Höhe von 3,13 Euro (bisher: 3,40 Euro) ermittelt und vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die Baumot Group-Aktie. (Analyse vom 16.12.2019)



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen).



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Baumot Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten weiterhin zum Kauf der Aktie des Hardware-Spezialisten Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA).Im ersten Halbjahr 2019 sei es zu deutlichen Umsatzsteigerungen gekommen. So habe der Umsatz zum ersten Halbjahr 2019 um 159,2% auf 7,78 Mio. Euro (VJ: 3,00 Mio. Euro) gesteigert werden können. Maßgeblich hierfür seien vornehmlich ausländische Märkte gewesen, welche rund 90% des Umsatzes ausgemacht hätten. Mit der anlaufenden Nachrüstung in Deutschland sollte sich diese Verteilung jedoch wieder zunehmend nach Deutschland verschieben.Die Baumot Group AG habe sich sehr stark im italienischen Markt platzieren können und gehe hier auch in Zukunft von weiteren stabilen Umsätzen aus. Weiterhin habe die Marktpräsenz im Nahen und Mittleren Osten, insbesondere in Israel, weiter ausgebaut werden können. Dies erfolge ohne eigene Infrastruktur über lokale Partner, um die geopolitischen Risiken für das Unternehmen gering zu halten. Geographisch habe Großbritannien über die Nachrüstung von Stadtbusse ebenfalls umfangreiche Umsatzerlöse beigesteuert. Zudem seien weiterhin Landmaschinen in Osteuropa mit Abgasnachbehandlungssystemen beliefert worden.Neben den deutlichen Umsatzsteigerungen habe auch eine hohe Kostendisziplin demonstriert werden können. Die Personalkosten als auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen seien auf Vorjahresniveau verblieben, während die Abschreibungen auf 0,48 Mio. Euro (0,79 Mio. Euro) gesunken seien.Zudem hätten signifikante Verbesserungen der Materialaufwandsquote erzielt werden können. Der Materialaufwand sei unterproportional zum Umsatz auf 3,13 Mio. Euro (VJ: 1,47 Mio. Euro) angestiegen, wodurch sich die Rohertragsmarge von 40,9% (1. HJ 2018) auf 58,4% (1. HJ 2019) verbessert habe. Hintergrund dieser Entwicklung seien umfangreiche Prozessverbesserungen und Nachverhandlungen im Einkauf gewesen.Im Rahmen des Halbjahresberichts sei die Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2019 bestätigt und eine Guidance für 2020 ausgegeben worden. Das Unternehmen rechne für das laufende Geschäftsjahr 2019 mit Umsatzerlösen in der Größenordnung von 22 Mio. Euro und einem EBITDA von 1,1 Mio. Euro. In der 2019er Guidance seien noch nicht die Umsätze aus der PKW-Nachrüstung in Deutschland enthalten, da sich diese nahezu vollständig den Jahren 2020 bis 2022 niederschlagen würden. Im Halbjahresbericht sei nun auch die Guidance für 2020 konkretisiert worden und das Unternehmen rechne mit Umsatzerlösen zwischen 25 bis 40 Mio. Euro und einer EBITDA-Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich.Im Rahmen der konkretisierten Guidance für 2020 und der erzielten Halbjahresergebnisse in 2019 hätten die Analysten ihre Prognose angepasst.