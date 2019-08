Die Bundesländer und die BAFA



Auch jedes Bundesland bietet verschiedene Förderprogramme für den Wohnungsbau an. Grundlage der staatlichen Unterstützung bildet das Wohnraumförderungsgesetz, welches jedes Bundesland individuell auslegt und umsetzt. Hinzu kommen teilweise komplett ländereigene Programme. Weniger bekannt sind die Angebote des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA. Hier steht die Förderung von Energieeffizienz und alternativer Energiegewinnung im Vordergrund.



Wohnriester, Baukindergeld, Kirchen und Arbeitgeber



Das staatlich geförderte Bausparen mit Riester ist eine weitere Möglichkeit, Zuschüsse des Staates für die eigene Baufinanzierung zu nutzen. Ähnlich das neue Baukindergeld, bei dem der Staat je Kind einen jährlichen Zuschuss gibt. Meist gänzlich unbekannt sind Förderangebote von Kirchen. Die Kirche bietet Unterstützung meist nur auf Nachfrage an, jedoch existieren verschiedene Angebote, unterschiedlich nach Bundesland und Landeskirche. Auch der Arbeitgeber kann in Einzelfällen mit einem Sonderkredit Unterstützung auf dem Weg ins eigene Heim geben, was jedoch auch immer einer individuellen Absprache bedarf. "Es gibt eine große Anzahl an Fördermöglichkeiten, die je nach Bau- und Kaufwunsch berücksichtigt werden können und maßgeblich Einfluss auf die letztlichen Konditionen der Baufinanzierung haben", so Scharfenorth abschließend. Einen ausführlichen Überblick über alle Fördermöglichkeiten finden Interessierte auf https://www.baufi24.de/ratgeber/kfw-baufinanzierung-foerdermittel/ von Baufi24.de.



