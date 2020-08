Derzeit würden Batterien für Elektrofahrzeuge rund 125 Euro pro kWh kosten. Die Schwelle, ab der sie mit traditionellen Verbrennungsfahrzeugen konkurrenzfähig sein würden, liege bei 85 Euro pro kWh. Im Durchschnitt würden die Batteriepreise um etwa zehn Prozent pro Jahr sinken. Deshalb würden die Experten erwarten, dass EV-Batterien ohne Subventionen bis zum Jahr 2023-2025 wettbewerbsfähig würden. Danach könnten sie sogar günstiger als Verbrennungsmotoren werden, weil die Technologie immer weiter verbessert werde.



Die Elektrifizierung von Fahrzeugen stehe noch ganz am Anfang. Die Marktdurchdringung in Europa für Elektro- und Hybridfahrzeuge sowie Batterien liege zwischen fünf und zehn Prozent. Strengere Vorschriften würden das bislang schwache Wachstum vorantreiben:



Die Europäer würden einen ambitionierten Plan zur Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes umsetzen, der auch in der Covid-19-Krise nicht verwässert worden sei. China treibe die Entwicklung massiv voran, und auch Korea habe kürzlich einen ehrgeizigen Elektrifizierungsplan vorgelegt. Der US-Bundesstaat Kalifornien habe ebenfalls einen Plan zur Reduzierung der Emissionen von Nutzfahrzeugen vorgestellt, an dem sich andere US-Bundesstaaten orientieren dürften.



Es gebe eine Handvoll führender Unternehmen auf dem Markt für EV-Batterien. Deshalb werde es nach Einschätzung der Experten nicht zu einem "Alles-oder-nichts"-Szenario im Wettbewerb kommen. Die Entwicklung und Produktion von EV-Batterien erfordere den Einsatz von viel Kapital, was den Eintritt von neuen Marktteilnehmer einschränke und gleichzeitig mehrere große, gut kapitalisierte Unternehmen begünstige, die in diesem Segment konkurrieren würden. Auch hier würden die Experten also nicht einen Gewinner sehen, sondern mehrere große Akteure mit hohen Wachstumschancen. (11.08.2020/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Nicht alle neu entwickelten Batterien sind kosteneffektiv. Selbst eine sehr vielversprechende neue Technologie ist nicht lebensfähig, wenn sie nicht leicht in Massenproduktion hergestellt werden kann, so Thilo Wolf, Deutschland-Chef von BNY Mellon Investment Management.Man beobachte sogar, dass Unternehmen weiterhin ältere Batterie-Technologien bevorzugen würden, die niedrigere Kosten pro Kilowattstunde verursachen würden. Daher würden die Experten von den bestehenden Batterietypen eher schrittweise Verbesserungen bei Kosten und Reichweite statt revolutionärer neuer Ankündigungen erwarten, die unter Umständen erst in zehn Jahren oder länger realisiert würden.