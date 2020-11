Börsenplätze Basler-Aktie:



Kurzprofil Basler AG:



Die Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL) ist ein führender Hersteller von hochwertigen digitalen Kameras für Anwendungen in Industrie, Medizin und Verkehr. Die Produktentwicklung wird von den Anforderungen aus der Industrie gesteuert. Die Kameras bieten einfache Integration, kompakte Größen, exzellente Bildqualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Basler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Bildverarbeitung. Das Unternehmen beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie in Niederlassungen und Vertriebsbüros in Europa, Asien und Amerika. (11.11.2020/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Basler-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Kameraherstellers Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL).Das hohe Wachstum des Q1 habe sich in den folgenden Quartalen kontinuierlich abgeschwächt.Die KPI's der 9M/20 - mit den Rückgängen des Q3/20 - würden das Durchschreiten des Zyklustiefs andeuten, schreiben die EQUI.TS-Analysten in ihrer jüngsten Studie. Der 9M/20-Umsatz sei um 5% auf EUR 129,2 Mio. gestiegen; das EBT sogar um 38% auf EUR 18,1 Mio. so dass die EBT-Marge 14,0% ausmache. Treiber seien die Kundengruppen Halbleiter, Medizintechnik, Logistik und der Ländermarkt China gewesen. Die 9M-Orderentwicklung (+4,5% auf EUR 128,3 Mio.) habe - so die Aktienexperten - zum gutem "9M-Wert" der Book-to-Bill-Ratio (99,3%; Vj.: 99,9%) geführt. Die 20er-Guidance habe nun an den "oberen Rand angepasst werden" können.Basler schlage sich anhaltend besser als der Markt und erziele Marktanteilsgewinne. Die 2. COVID-19-Welle in Europa scheine begrenzt werden zu können und lasse eine Erholung in 2021 - ausgehend vom Ländermarkt China - durchaus zu.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten daher die Basler-Aktie weiterhin zu halten. (Analyse vom 11.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link