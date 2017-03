Die Stärkung der Kapitalbasis verbesserte zudem die durchschnittliche Leverage Ratio beider Gruppen. Die Leverage Ratio setzt das Kernkapital eines Instituts ins Verhältnis zum nicht risikogewichteten Gesamtengagement. Sie betrug zum 30. Juni 2016 für Institute der Gruppe 1 im Mittel 3,6% und für Institute der Gruppe 2 im Mittel 5,3%. Damit haben die Banken ihren Verschuldungsgrad seit dem Beginn der Erhebung im Juni 2011 deutlich verringert. Um eine Verschuldungskennziffer in Höhe von 3% einzuhalten, müssen alle Gruppe-1-Institute und 74,2% der teilnehmenden Gruppe-2-Institute eine höhere Kernkapitalausstattung aufweisen als zur Erfüllung der risikobasierten Mindestkernkapitalanforderung in Höhe von 6%. Würden zusätzlich der Kapitalerhaltungspuffer, der Puffer für global oder anderweitig systemrelevante Institute oder ein antizyklischer Kapitalpuffer berücksichtigt, wäre die Bindungswirkung der Verschuldungskennziffer jedoch geringer.



Die deutschen Institute weisen ähnliche Kapitalquoten aus wie Institute anderer europäischer Länder. Dagegen ist die mittlere Leverage Ratio der deutschen Gruppe-1-Institute im europäischen Vergleich nach wie vor unterdurchschnittlich. Das heißt, durchschnittlich halten sie im Verhältnis zu ihrem Gesamtengagement weniger Eigenkapital als andere europäische Institute. Die mittlere Leverage Ratio der deutschen Gruppe-2-Institute entspricht dem Median der europäischen Vergleichsinstitute.



Weiterhin befasst sich die Studie mit der Liquiditätsdeckungskennziffer, der sogenannten Liquidity Coverage Ratio (LCR). Die kurzfristige, stressbasierte LCR definiert die Mindestanforderung an den Bestand hochliquider Aktiva, die notwendig sind, um die in einem 30-tägigen Stress-Szenario auftretenden Nettozahlungsmittelabflüsse abzudecken. Die durchschnittliche LCR betrug für Gruppe-1-Institute 115,8% und für Gruppe-2-Institute 148,4%. Im Mittel erfüllten somit die Institute beider Gruppen die vom Jahr 2018 an einzuhaltende Mindestanforderung von 100 %. Unterhalb dieser Mindestquote lagen zum betrachteten Stichtag noch ein Gruppe-1-Institut und zwei Gruppe-2-Institute. Jedoch erfüllten alle Institute zum 30. Juni 2016 die ab 1. Januar 2017 einzuhaltende Mindestquote von 80%.



Angesichts der hohen Bedeutung einer ausreichenden Liquiditätsausstattung zeigt sich Dombret mit dieser Entwicklung zufrieden: "Ich begrüße ausdrücklich die Fortschritte bei der Erfüllung der Liquiditätsvorgaben und ermutige zugleich die Banken, ihrer Liquiditätsausstattung auch künftig gebührend Beachtung zu schenken."



Als weitere Liquiditätskennziffer wurde die strukturelle Liquiditätsquote, die Net Stable Funding Ratio (NSFR), betrachtet. Die NSFR ist eine bilanzbasierte Kennzahl, die vorhandene Finanzierungsmittel den zu finanzierenden Aktiva gegenüberstellt. Die NSFR betrug für Institute der Gruppe 1 im Mittel 98%. Sie benötigten damit zusammen noch 47,4 Mrd. Euro an stabilen Finanzierungsmitteln, um die vom Jahr 2018 an geltende Mindestquote von 100 % zu erfüllen. Die durchschnittliche NSFR der Institute der Gruppe 2 lag bei 106,8%. Auf Einzelinstitutsbasis benötigten fünf Institute der Gruppe 2 zusammen noch 16 Mrd. Euro an stabilen Finanzierungsmitteln zur Einhaltung der NSFR. Seit der ersten Erhebungsrunde im Juni 2011 verringerte sich der Bedarf an stabilen Finanzierungsmitteln von Instituten der Gruppe 1 um 72,3% und von Instituten der Gruppe 2 um fast 100%.



Die halbjährliche Datenanalyse der Deutschen Bundesbank findet im Rahmen des Basel III-Monitoring statt. Hierbei beobachten und analysieren der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht und die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) seit Anfang 2011 die Auswirkungen der Eigenkapitalreformen und der neuen Liquiditätsstandards für ausgewählte Institute auf halbjährlicher Basis. Bei der europäischen Erhebung sind 164 Banken aus 18 EU-Mitgliedsländern beteiligt. (01.03.2017/ac/a/m)







