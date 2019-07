"Barry" drehte kurz am Ölpreis

Linz (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Ölpreise vor einigen Tagen leicht gefallen sind, sind sie gestern wieder gestiegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Verursacher sei der Wirbelsturm "Barry" gewesen, der an der Südküste der USA und dem Golf von Mexiko mit entsprechend verheerenden Auswirkungen erwartet worden sei. Der Preis für das US-Öl West Texas Intermediate (WTI) habe sich um 5 Cent auf 59,63 USD verteuert und das Nordseeöl Brent habe um 14 Cent auf 66,62 USD zugelegt. Da "Barry" dann doch leicht abgeschwächt dahergekommen sei, hätten die meisten Ölfirmen Ihre Arbeiter bereits wieder auf die Plattformen geschickt. Die Situation im Süden der USA entspanne sich also bereits wieder. (17.07.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.