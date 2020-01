LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Barry Callebaut-Aktie:

Kurzprofil Barry Callebaut AG:



Mit einem Umsatz von CHF 6,8 Milliarden (EUR 6,3 Milliarden/ USD 6,9 Milliarden) im Steuerjahr 2016/17 ist die Barry Callebaut Group (ISIN: CH0009002962, WKN: 914661, Ticker-Symbol: BCLN, SIX Swiss Ex: BARN, Nasdaq OTC-Symbol: BYCBF) mit Sitz in Zürich weltweit führend in der Herstellung qualitativ hochwertiger Schokolade- und Kakaoprodukte - von der Beschaffung und Verarbeitung der Kakaobohnen bis hin zur Herstellung der feinsten Schokoladen, darunter auch Schokoladefüllungen, -dekorationen und -mischungen. Der Konzern betreibt nahezu 60 Produktionsstandorte weltweit und beschäftigt weltweit etwa 11.000 engagierte Arbeitskräfte sehr diverser Herkunft.



Die Barry Callebaut Group beliefert die gesamte Lebensmittelindustrie, von industriellen Lebensmittelherstellern bis hin zu handwerklichen und professionellen Anwendern von Schokolade, wie Chocolatiers, Konditoren, Bäcker, Hotels, Restaurants oder Caterer. Die zwei weltweit bekannten Marken, die sich auf die spezifischen Bedürfnisse dieser Gourmet-Kunden richten, sind Callebaut® und Cacao Barry®. Die Barry Callebaut Group engagiert sich dafür, nachhaltige Schokolade bis 2025 zur Norm zu machen, um zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit Kakao und zur Verbesserung der Lebensumstände der Kakaobauern beizutragen. Sie unterstützt die Cocoa Horizons Foundation bei deren Ziel, eine nachhaltige Zukunft für Kakao und Schokolade zu gestalten. (22.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Barry Callebaut-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Schokoladenproduzenten Barry Callebaut AG (ISIN: CH0009002962, WKN: 914661, Ticker-Symbol: BCLN, SIX Swiss Ex: BARN, Nasdaq OTC-Symbol: BYCBF).Mehr als 10% Volumenwachstum bei Kakao: Ohne die Kakao-Division, die von Quartal zu Quartal eine hohe Volatilität aufweise (von -2,4% auf +10,6% im GJ18), habe das Volumenwachstum VontE entsprochen (7,7% Wachstum im Schokoladengeschäft ggü. 7,6% VontE). Ohne M&A (etwas höher als VontE) und Outsourcing (etwas niedriger) gelangen wir zu einem Volumenwachstum von 3,5%, was klar über dem seitwärts tendierenden Markt liegt, so der Analyst von Vontobel Research. In der Kakao-Division seien die Vergleichszahlen schwach gewesen (-2,4% im 1Q, dennoch habe sie über die letzten zwei Jahre ein kräftiges Wachstum verzeichnet). Die Preissteigerungen seien trotz kräftiger Rohstoffpreiserhöhungen überraschend gering ausgefallen.FM stark, G&S schwach: FM habe ein weiteres starkes Quartal gehabt, was der Übernahme von Inforum (1 Mio. t mehr als VontE im Berichtszeitraum), dem Outsourcing-Volumen (Burton, Garudafood) sowie einem starken Wachstum bei regionalen Kunden in der APAC-Region zu verdanken gewesen sei. Dagegen leide G&S noch immer unter der Rationalisierung in der Getränkesparte. Das Volumenwachstum habe sich auf 2,4% bzw. 4,4% ohne Getränke (VontE 5,4%) belaufen.Kosteneinsparungen: Schließung einer Fabrik in Indonesien (Kakao), fortschreitender Roll-out eines globalen SAP-Systems. Zudem sei die Combined Ratio für Kakao stabil bei 3,5 geblieben.Erneut ein starkes Quartal für Barry Callebaut. Angesichts des kräftigen Wachstums der Schokoladensparte (ohne M&A und Outsourcing) stufe der Analyst dieses Wachstum als hochwertig ein. Barry sei ganz klar auf gutem Weg, seine mittelfristige Vorgabe eines Volumenwachstums von 4% bis 6% zu erreichen. Er konzentriere sich allerdings lieber auf das stabilere Wachstum des Schokoladengeschäfts (ohne die volatile Kakaosparte). Die Maßnahmen auf der Kostenseite würden auf eine Verbesserung der zukünftigen Erträge hoffen lassen. Starkes Wachstum, allerdings bei einer anspruchsvollen Bewertung (EV/FCF von 50x).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link