Kurzprofil Barry Callebaut AG:



Mit einem Jahresumsatz von etwa CHF 6,7 Mrd. (EUR 6,1 Mrd./ USD 6,8 Mrd.) für das Geschäftsjahr 2015/16 ist die in Zürich ansässige Barry Callebaut (ISIN: CH0009002962, WKN: 914661, Ticker-Symbol: BCLN, SIX Swiss Ex: BARN, Nasdaq OTC-Symbol: BYCBF) der weltweit führende Hersteller von hochwertigen Schokoladen- und Kakaoprodukten - von der Beschaffung und Verarbeitung von Kakao-Bohnen bis hin zur Herstellung von feinster Schokolade, wobei Schokolade-Füllungen. Dekorationen und Mischungen dazugehören. Der Konzern betreibt weltweit mehr als 50 Produktionsstandorte und beschäftigt rund um den Globus eine breite Palette von knapp 10.000 engagierten Mitarbeitern.



Die Barry Callebaut Group beliefert, von industriellen Lebensmittelherstellern bis hin zu handwerklichen und professionellen Schokoladenanbietern wie Chocolatiers. Konditoren. Bäckern. Hotels, Restaurants oder Catering-Unternehmen. die gesamte Lebensmittelindustrie. Die beiden weltweit bekannten Marken, die den spezifischen Bedürfnissen dieser Gourmet-Kunden gerecht werden, sind Callebaut® und Cacao Barry®.



Die Barry Callebaut Group engagiert sich dafür, bis 2025 nachhaltige Schokolade als Nonn zu etablieren, so dass die zukünftige Versorgung mit Kakao gesichert und der Lebensunterhalt der Fanner zu verbessert wird. Der Konzern unterstützt die Cocoa Horizons Foundation in ihrem Ziel, eine nachhaltige Kakao- und Schokoladen-Zukunft zu gestalten. (12.04.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Barry Callebaut-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Schokoladenproduzenten Barry Callebaut AG (ISIN: CH0009002962, WKN: 914661, Ticker-Symbol: BCLN, SIX Swiss Ex: BARN, Nasdaq OTC-Symbol: BYCBF).In den letzten 18 Monaten habe Barry von außergewöhnlich tiefen Kakaopreisen profitieren können, die sich markant auf das Umlaufvermögen ausgewirkt hätten. Diese Kakaopreise hätten in letzter Zeit aber wieder deutlich angezogen (+25% seit JB), was in GJ 2019 auch beim FCF spürbar werden dürfte. Hinzu komme, dass wegen des starken Wachstums in den vergangenen Quartalen (inkl. Akquisitionen) auch der Investitionsaufwand steigen werde: von CHF 220 Mio. in GJ 2017 auf CHF 240 Mio. in GJ 2018 und CHF 280 Mio. in GJ 2019.Mit +8,0% sei das Volumenwachstum in H1/2018 ausgesprochen hoch gewesen (tiefere Vergleichsbasis). Zusätzliches Outsourcing habe hier 2,7%, Akquisitionen 0,8% beigetragen, sodass das zugrunde liegende Wachstum bei 4,5% und damit deutlich über dem Marktdurchschnitt gelegen habe. Der Analyst gehe davon aus, dass sich diese Rate in den nächsten Jahren auf 2 bis 3% normalisieren werde. Laut Management sei die Pipeline an neuen Outsourcing-Verträgen gut bestückt.Das starke Wachstum genüge nicht, um den markanten Aufschlag gegenüber der Vergleichsgruppe zu rechtfertigen, insbesondere wenn man die Kapitalintensität der Branche, die gesunkene Dividendenrendite sowie die Ungewissheit der künftigen Gewinnentwicklung berücksichtige. Aus diesen Überlegungen heraus erhalte der Analyst einen Fair Value von unter CHF 1.600.Der Analyst sei der Ansicht, dass H1/2018 für Barry einen Zyklushöhepunkt dargestellt habe, nicht nur im Hinblick auf das Volumenwachstum, sondern auch bezogen auf die Gewinn- und Cashflow-Generierung. Befeuert worden sei diese Entwicklung durch die hohe Combined Ratio beim Kakao und die niedrigen Kakaopreise. Die aktuelle, anspruchsvolle Bewertung biete nur noch ein geringes Aufwärtspotenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barry Callebaut-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barry Callebaut-Aktie:1.449 EUR -1,90% (12.04.2018, 09:39)