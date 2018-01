SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Barry Callebaut-Aktie:

Kurzprofil Barry Callebaut AG:



Mit einem Jahresumsatz von etwa CHF 4,9 Milliarden (EUR 4,0 Milliarden / USD 5,2 Milliarden) für das Geschäftsjahr 2012/13 ist die in Zürich ansässige Barry Callebaut (ISIN: CH0009002962, WKN: 914661, Ticker-Symbol: BCLN, SIX Swiss Ex: BARN, Nasdaq OTC-Symbol: BYCBF) der weltweit größte Hersteller von hochwertigen Schokoladen- und Kakaoprodukten - von der Beschaffung und Verarbeitung der Kakaobohnen bis zur Herstellung der feinsten Schokolade, einschließlich Füllungen, Dekorationen und Schokoladenmischungen. Das Unternehmen unterhält weltweit über 50 Produktionsstandorte und beschäftigt eine vielfältige und engagierte Belegschaft von mehr als 8.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.



Barry Callebaut steht im Dienst der gesamten Nahrungsmittelindustrie, von industriellen Nahrungsmittelherstellern bis zu gewerblichen und professionellen Anwendern wie Chocolatiers, Confiseure, Bäcker, Hotels, Restaurants oder Cateringunternehmen. Diese Gourmet-Kunden bedient das Unternehmen mit den zwei globalen Marken Callebaut® und Cacao Barry®.



Barry Callebaut ist weltweit führend in der Innovation von Schokolade und Kakao und erbringt eine Reihe von Dienstleistungen in den Bereichen Produktentwicklung und verarbeitung, Schulung sowie Marketing. Kostenführerschaft ist ein wichtiger Grund, weshalb sowohl globale als auch lokale Nahrungsmittelhersteller mit Barry Callebaut zusammenarbeiten. Barry Callebaut setzt sich mit seiner Initiative "Cocoa Horizons" für eine nachhaltige Kakaoproduktion ein und hilft, die künftige Versorgung mit Kakao sicherzustellen sowie das wirtschaftliche Auskommen der Bauern zu verbessern. (24.01.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Barry Callebaut-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Schokoladenproduzenten Barry Callebaut AG (ISIN: CH0009002962, WKN: 914661, Ticker-Symbol: BCLN, SIX Swiss Ex: BARN, Nasdaq OTC-Symbol: BYCBF).Angesichts der einfachen Vergleichsbasis (unverändert negatives Wachstum in Q1 17) habe Barry ein starkes Volumenwachstum in Q1 18 von 8,0% gemeldet. Alle Sparten hätten ein starkes Wachstum verzeichnet: Cocoa 7,4%, FM 8,0% und G&S 8,9%. Das zusätzliche Outsourcing habe sich auf 14,3 Tonnen belaufen (ggü. VontE 10 Tonnen) und damit 2,9% zum Wachstum beigetragen (hauptsächlich Mondelēz). Auf Vergleichsbasis mit den Analystenschätzungen habe Barry ein Volumenwachstum von 7,1% gemeldet (VontE 6,4%). Die einzige Schwäche sei das unveränderte Wachstum in den USA gewesen. Nach Erachten des Analysten habe sich Hershey schwach entwickelt, was durch starkes Wachstum bei kleineren Kunden ausgeglichen worden sei.Starker Markt: Starkes globales Marktwachstum von 3,1% nach 2,2% in Q3 17 und Q4 17. Ohne Outsourcing und M&A-Aktivitäten stelle der Analyst eine klare Wachstumsbeschleunigung im zugrundeliegenden Volumen von Barry auf 4,7% fest (ggü. 0,8% im Geschäftsjahr 2017).Aufgrund niedriger Rohstoffpreise sei die Preisentwicklung mit -11,3% negativ ausgefallen, und der Umsatz pro Tonne habe bei 8,0% gelegen. Der Kakaopreis sei in Q1 18 um 30,1% zurückgegangen (GBP 1.537). Combined Ratio bei Kakao von 3,7 (ggü. VontE 4,0).Die gute Prognosesicherheit für Umsatzportfolio, Markterholung dürfte anhalten. Der mittelfristige Ausblick sei wie erwartet bestätigt worden.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "hold"-Rating für die Barry Callebaut-Aktie fest. Das Kursziel von CHF 1.500 werde überprüft (Aktualisierung der Marktprämie). (Analyse vom 24.01.2018)Börsenplätze Barry Callebaut-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Barry Callebaut-Aktie:1.646,00 EUR -0,84% (24.01.2018, 13:02)