Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (02.01.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die freundliche Übernahme von Randgold Resources durch Barrick Gold sei abgeschlossen. Damit verschwinde Randgold von den Kurzetteln. Die Aktie werde sowohl in London als auch an der Nasdaq nicht mehr gelistet sein. Das neue Ticker-Symbol in New York werde GOLD sein, in Toronto werde die Aktie weiterhin unter ABX notieren.Barrick Gold profitiere doppelt von der Übernahme. Zum einen komme Barrick Gold - wie bereits mehrfach erörtert - in den Besitz von einigen erstklassigen Minen. Darunter Kibali im Kongo. Aber eine Nachricht gehe dabei etwas unter. Barrick Gold bekomme mit Mark Bristow einen CEO, der aus der Minenbranche stamme. Und das habe Barrick lange nicht mehr gehabt.Halte der Burgfrieden zwischen Bristow und Barrick-Chairman John Thornton, dann dürfte dies Barrick in Sachen Management einen nicht zu unterschätzenden Vorteil im Vergleich zur Konkurrenz bringen. Auf der einen Seite der vor allem nach China gut vernetzte Chairman, auf der anderen Seite der CEO, der tatsächlich etwas vom Minengeschäft verstehe und seinen Abschluss als Geologe habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: