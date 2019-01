Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

11,82 EUR -0,17% (03.01.2019, 09:21)



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

11,81 EUR +2,25% (03.01.2019, 09:36)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

13,10 USD -3,25% (02.01.2019)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (03.01.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die "neue" Barrick Gold habe gestern den ersten Handelstag gehabt. Zum Ende des Handels sei die Aktie unter Druck geraten. Die Gründe seien bekannt. Wie schon mehrfach erwähnt, sollten vor allem Fonds, die sowohl Barrick Gold als auch Randgold im Portfolio gehabt hätten, nun einige Barrick-Aktien abstoßen, weil die Position durch die Fusion zu stark angewachsen sei. Doch an den mittel- bis langfristigen Aussichten ändere das nichts. Im Gegenteil: CIBC-Analystin Anita Soni habe sich zu Wort gemeldet und von einer "neuen Ära der neuen Barrick" gesprochen. Sie sehe 26% Potenzial für den Titel.Das neu geschaffene Unternehmen werde "die höchste Konzentration von Tier 1 Assets" aufweisen, schreibe Soni. Dazu käme ein starkes Management. Mark Bristow werde ihrer Ansicht nach seine disziplinierte Politik aus Randgold-Zeiten fortsetzen und damit den Shareholder value weiter steigern. Sie stufe die Aktie mit "outperform" ein und sehe ein Kursziel von 17 USD.Die Analystin schließe sich damit den Argumenten an, die man schon längere Zeit kenne. Barrick habe sich mit Randgold nicht nur erstklassige Assets eingekauft, sondern auch Management-Expertise, die dem Konzern in den letzten Jahren abgegangen sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: