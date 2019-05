Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (20.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Markus Bußler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Seit der Übernahme von Goldcorp durch Newmont Mining sei Barrick Gold nur noch die Nummer 2 der weltweit größten Goldproduzenten. Und die Produktion könnte sogar noch ein wenig sinken. Der Konzern habe angekündigt, Assets im Wert von 1,5 Milliarden Dollar zu verkaufen. Die Verkäufe dürften sich aber bis Mitte 2020 hinziehen. Barrick wolle die Assets erst so aufhübschen, dass der Verkauf auch einen Mehrwert für die Aktionäre bringe.BMO Capital glaube, dass Barrick Gold 13 Assets verkaufen werde, die für eine Produktion von 750.000 Unzen Gold und 400 Millionen Pfund Kupfer jährlich stünden. Der größte Brocken solle dabei die Lumwana Kupfer Mine in Sambia sein, die alleine 1,3 Milliarden Dollar wert sein könnte. Diese Hausnummer zeige auch, dass unter den Verkäufen einige kleinere Explorationsprojekte sein könnten. Daneben könnte auch der 50-Prozent-Anteil an der Zaldivar-Mine in China zum Verkauf stehen. Außerdem die von Randgold erworbenen Projekte Tongon, Massawa und Morila.Gleichzeitig kündige Barrick Gold an, dass man weiter offen für neue Übernahmen sei. Barrick wolle also nicht mehr nur schrumpfen und die Bilanz verbessern, sondern sehe auch wieder Wachstum am Horizont. Barrick habe allerdings nicht gesagt, in welcher Region solche Übernahmen denkbar seien. Wer allerdings eins und eins zusammen zähle, der wisse, dass Barrick sich auf den amerikanischen Kontinent und Afrika konzentriere. Daher sei es nur folgerichtig anzunehmen, dass eventuelle Akquisitionen auch dort stattfinden würden. Ob dies aber zwangsläufig in Nevada sein werde, wo Barrick zusammen mit Newmont ein riesiges Joint-Venture betreibe, sei nicht gesagt.Markus Bußler erinnere sich an die Aussage von Mark Birstow, dass Barrick gerne mehr Assets in Kanada hätte. Bislang habe sich diesbezüglich noch nichts getan. Durchaus vorstellbar, dass Barrick hier bald aktiv werde.Die Barrick Gold-Aktie bleibt ein Basisinvestment unter den großen Produzenten, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: