NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

20,55 USD +3,01% (06.04.2020, 22:10)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (07.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Goldminenaktien hätten den Anlegern in den vergangenen Wochen ein Wechselbad der Gefühle beschert. Seien die Goldminen zunächst mit dem Gesamtmarkt abgestürzt, sei es zuletzt bei vielen Goldminen zu einer deutlichen Erholung gekommen. Bei Barrick Gold stehe die Weichenstellung für die kommenden Wochen und Monate unmittelbar bevor. Der Platzhirsch dürfte den Weg für die gesamte Branche weisen.Ein Blick auf den Chart von Barrick Gold (in Kanadische Dollar) zeige, dass sich die Aktie wieder an ihre Höchstkurse heranarbeite, die Ende Februar erreicht worden seien. Ein Ausbruch über diese Marke wäre ein starkes Zeichen der Bullen - und ein Zeichen an die gesamte Branche, dass der Markt bereit sei für neue Hochs. Unterstützung gebe es u.a. vom Goldpreis. Auch wenn Gold aktuell etwas schwächer notiere, habe der Future-Kontrakt (Juni) gestern ein neues Jahreshoch erreicht. In den kommenden Tagen gehe es nun darum, dieses Hoch zu bestätigen und für Barrick Gold um einen Ausbruch. Dieser könnte wegweisend für die kommenden Monate sein, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:18,75 EUR -1,48% (07.04.2020, 10:43)Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:29,06 CAD +2,87% (06.04.2020, 22:19)