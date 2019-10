NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,22 USD -0,63% (01.10.2019)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

22,74 CAD -0,79% (01.10.2019)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (02.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Eigentlich laufe es operativ rund bei der Nummer zwei unter den Goldproduzenten weltweit, Barrick Gold. CEO Mark Bristow habe erst auf dem Denver Gold Forum wieder bestätigt, dass der Konzern das Jahr bei der Produktion wohl am oberen Rand der eigenen Prognose abschließen werde, bei den Kosten peile man dagegen den unteren Bereich der Prognose an. Dennoch: Die Aktie leide in den vergangenen Tagen beziehungsweise Wochen deutlich. Wann komme die Trendwende?Im Hoch im August habe die Barrick-Aktie bei knapp 20 Dollar notiert. Doch mittlerweile sei das Papier über 10% gefallen und befinde sich damit laut Definition in der Korrektur. Natürlich spiele der Goldpreis dabei eine entscheidende Rolle. Doch auch gestern sei das Papier zum Schluss unter Druck geraten - obwohl Gold Gewinne habe verzeichnen können. Die Probleme seien offensichtlich nicht fundamentaler Natur. Wie gesagt: Es laufe eigentlich glänzend bei Barrick Gold.Doch charttechnisch sei das Papier angeschlagen. Zwar sei die Aktie mittlerweile bei 17,22 Dollar angekommen und notiere damit auf einer wichtigen Unterstützung. Doch charttechnisch deute sich an, sollte diese Unterstützung nicht halten, dass Barrick in den Bereich von 16,25 Dollar zurückfallen könnte. Das sei sicherlich alles andere als angenehm. Doch Anleger sollten nicht vergessen, dass Barrick Gold noch im Mai das Tief bei 11,74 Dollar eingezogen habe. Die Rally von rund 80 Prozent habe nach einer Korrektur geschrien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:15,82 EUR +0,46% (02.10.2019, 10:27)