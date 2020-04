Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

38,43 CAD +2,07% (24.04.2020, 16:30)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

27,24 USD +1,87% (24.04.2020, 16:30)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (24.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Das Papier des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten habe in den vergangenen Tagen nur eine Richtung gekannt: Die nach oben. Heute laufe aber eine Nachricht über die Ticker, die dem kanadischen Konzern so gar nicht schmecken dürfte. Es gehe um die Porgera Mine in Papua-Neuguinea. Der Premierminister des Landes habe erklärt, Barrick Gold erhalte keine Erweiterung der Minenlizenz über die beantragten 20 Jahre. Es sei im besten Interesse des Landes, die Lizenz nicht zu verlängern, habe der Premier gesagt und auf Umweltschäden verwiesen, die durch die Mine entstehen könnten.Eigentlich habe Barrick Gold die Mine zu einem der Top-Assets des Konzerns machen wollen. Das Projekt betreibe der kanadische Konzern in einem Joint-Venture mit dem chinesischen Konzern Zijin Mining. Jetzt werde aber die Luft eng für Barrick Gold in Papua-Neuguinea. In einer ersten Reaktion habe das Unternehmen die Entscheidung als eine "Verstaatlichung" bezeichnet. Gleichzeitig habe sich der Konzern allerdings weiter offen gezeigt, die Probleme mit dem Premierminister zu diskutieren. Papua-Neuguinea gehe es offensichtlich darum, einen höheren Anteil an der Mine zu erhalten. Bekomme das Land diesen nicht, verlängere man die Minenlizenz nicht. Sicherlich sei das letzte Wort hier noch nicht gesprochen. Dennoch: Die Entscheidung des Premiers bzw. der Regierung sei ein Tiefschlag für Barrick Gold.Die Barrick Gold-Aktie selbst zeige sich von der Entscheidung unbeeindruckt. Es gebe schon seit längerer Zeit Streit um diese Lizenz. "Der Aktionär" denke nicht, dass Papua-Neuguinea wirklich daran gelegen sei, Barrick Gold aus dem Land zu drängen. Viel wahrscheinlicher sei, dass man Druck auf Barrick Gold aufbauen wolle, um einen größeren Anteil an der Mine zu erhalten. Ein solcher Poker sei leider in der Vergangenheit schon mehrfach zu beobachten gewesen. Als jüngstes Beispiel sei hier nur Acacia Mining in Tansania genannt. Auch hier habe man sich am Ende einigen können, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.04.2020)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:25,31 EUR +2,10% (24.04.2020, 16:44)