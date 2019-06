TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

19,24 CAD -0,10% (19.06.2019, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (20.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Streit um die geplante Akquisition von Acacia Mining gehe in die nächste Runde. Barrick Gold möchte die verbliebenen 36,1% übernehmen. Der Kaufpreis liege jedoch unter dem aktuellen Kurs und jetzt habe das Acacia-Management gesagt, dass man Barrick Gold mehr Zeit gebe, um das Angebot aufzubessern. Barrick Gold habe also bis zum 9. Juli Zeit, ein Angebot vorzulegen, das eher den Vorstellungen der Minderheitsaktionäre entspreche. Die Bewertung von 787 Mio. USD für Acacia Mining sei zu niedrig. Nach britischem Gesetz müsse Barrick Gold das Angebot erhöhen, oder dürfe in den nächsten sechs Monaten kein neues Angebot abgeben. Sollte das Angebot nicht freundlich sein, müssten es mindestens 90% der Aktionäre annehmen. Wie Reuters unter Berufung auf Bankenkreise informiere, habe Barrick Gold ein neues Angebot abgegeben, das aber immer noch rund 2,1% unter dem Aktienkurs liege.Die Barrick Gold-Aktie habe sich in den letzten Wochen stark entwickelt. Aktuell habe sie die Marke von 19 Kanadischen Dollar geknackt und liege somit auf Kurs, den Widerstandsbereich hinter sich zu lassen. So ambitioniert da aus heutiger Sicht klinge. Barrick Gold wäre dann auf Kurs, die alten Hochs aus dem Jahr 2016 bei 30 Kanadischen Dollar wieder ins Visier zu nehmen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:12,90 EUR +0,33% (19.06.2019, 22:25)NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:14,48 USD +0,77% (19.06.2019, 22:00)