Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,738 EUR 0,00% (26.03.2021, 12:58)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

19,73 USD -2,13% (25.03.2021, 21:10)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

24,86 CAD -1,74% (25.03.2021, 21:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Deutschland Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (26.03.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) weiterhin zu kaufen.Im Jahr 2020 habe Barrick Gold vom Höhenflug des Gold- aber auch des Kupferpreises profitiert. So habe der operative Cash Flow um 91% auf USD 5,4 Mrd. und der freie Cash Flow um 197% auf USD 3,4 Mrd. gesteigert werden können. Der bereinigte Gewinn habe sich auf USD 2,04 Mrd. nach USD 902 Mio. im Jahr 2019 belaufen.Die Jahresproduktion an Gold habe 2020 4,76 Mio. Unzen nach 5,47 Mio. in 2019 betragen. Im Jahr 2021 strebe man eine Produktions-Bandbreite von 4,4 Mio. bis 4,7 Mio. Unzen zu All-inklusive Kosten von USD 970 bis USD 1.020 (2020: USD 967) an. Die Jahresproduktion an Kupfer habe 2020 rd. 457 Mio. Pfund nach 432 Mio. Pfund in 2019 betragen. Im Jahr 2021 strebe man eine Bandbreite von 410 Mio. bis 460 Mio. Pfund zu All-inklusive Kosten von USD 2,0 bis USD 2,20 (2020: USD 2,23) an.Die Nettoverschuldung habe das Unternehmen von USD 417 Mio. in Q3 2020 bzw. von USD 2,22 Mrd. in Q4 2019 auf Null reduziert. In der Spitze (2013) habe der Schuldenstand noch bei USD 13,4 Mrd. gelegen.Nach USD 0,09 je Aktie für das abgelaufene Geschäftsquartal stelle der Bergbaukonzern - vorbehaltlich der Zustimmung durch die Aktionäre bei der Hauptversammlung im Mai - eine Erhöhung der Quartalsdividende auf USD 0,14 je Aktie in Aussicht. Damit habe sich die quartalsweise Dividende seit 2018 verdreifacht.Im Jahr 2019 habe sich Barrick mit der südafrikanischen Randgold Resources zusammengeschlossen und habe mit dem US-Konkurrenten Newmont Mining das Joint Venture Nevada Gold Mines zum Goldabbau im gleichnamigen US-Bundesstaat etabliert, an dem Barrick Gold 61,5% halte. Dieses Abbaugebiet sei mit einer Produktionsleistung von 3,4 bis 3,7 Millionen Unzen Gold das größte weltweit und beherbergt gleich drei von Barrick's Tier-1-Minen.Die taubenhafte Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks biete einen optimalen Nährboden für eine günstige Goldpreisentwicklung. Wenngleich das Edelmetall im Lichte des jüngsten Renditeanstiegs bei US-Staatsanleihen unter Druck gekommen sei und ein weiterer Rückgang im Zuge der Überwindung der Covid-19-Pandemie durch die Impfungen nicht auszuschließen sei, sehe der Analyst den Goldpreis dank der anhaltend expansiven Geldpolitik gut unterstützt. Insofern schätze er die weiteren Ergebnisaussichten der Kanadier auch vor dem Hintergrund eines temporär rückläufigen (aber noch immer auf einem hohen Niveau notierenden) Goldpreis günstig ein. Hier würden Barrick Gold die niedrigen Produktionskosten seiner effizienten Minen zu Gute kommen. Nicht zu unterschätzen seien auch die Kupferoperationen (Umsatzanteil 2020: 13%), die dank Höhenflug des Industriemetalls hochprofitabel seien.Eine etwaige Goldpreisschwäche im Laufe des Jahres hält Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nach dem Kursrückgang der Barrick Gold-Aktie in den letzten Wochen mehr als eingepreist und bestätigt seine "Kauf"-Empfehlung. Das ermittelte Kursziel von CAD 29,70 (zuvor: CAD 38,50) basiere auf einem DCF-Modell und die Zahlen auf Konsensusschätzungen. (Analyse vom 26.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen