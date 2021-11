Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,224 EUR +0,93% (04.11.2021, 12:43)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

23,09 CAD +0,74% (03.11.2021)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,62 USD +0,81% (03.11.2021)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Deutschland Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (04.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem der weltgrößte Goldproduzent Newmont mit seinen Zahlen für das dritte Quartal praktisch auf ganzer Linie enttäuscht und eine niedrigere Produktion bei gleichzeitig höheren Kosten gemeldet habe, habe der Markt gespannt auf die Zahlen der Nummer zwei gewartet. Barrick Gold habe angekündigt, heute vorbörslich seine Zahlen zu melden. Jetzt würden die Ergebnisse für das dritte Quartal über den Ticker laufen. Anleger könnten leicht aufatmen.Niemand habe mehr mit einem Blockbuster-Quartal bei Barrick Gold gerechnet. Zu schwach seien die Zahlen von Newmont gewesen. Zumal Newmont mit Barrick zusammen das Joint Venture Nevada Gold Mines bilden würden und Newmont auch wegen eines Teilausfalls einer Verarbeitungsanlage eine schwächere Produktion gemeldet habe. Doch die Zahlen, die Barrick melde, lägen sogar leicht über den Erwartungen. Analysten hätten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,23 Dollar je Aktie gerechnet, Barrick habe tatsächlich 0,24 Dollar je Aktie bereinigten Gewinn gemeldet.Mehr noch: Barrick bereite sich für einen starken Jahresendspurt vor. Auch, weil die Anlage auf Carlin (Teil des JV mit Newmont) wieder repariert sei und mit voller Auslastung laufe. Im dritten Quartal hätten vor allem die Minen in Afrika aber auch in Lateinamerika überzeugen können. Barrick rechne jetzt damit, das obere Ende der Prognose zu erreichen.Ordentliche Zahlen also in einem sicherlich nicht einfachen Umfeld. Interessant sei sicherlich, dass die Kosten im Gegensatz zu Konkurrent Newmont bei Barrick im dritten Quartal niedriger gewesen seien als im zweiten Quartal. Barrick liege aber mit 1.034 Dollar noch immer über der ominösen 1.000-Dollar-Marke. Im dritten Quartal 2020 habe Barrick mit 966 Dollar je Unze noch darunter gelegen. Dennoch: Nach den eher mauen Zahlen von Newmont seien die Barrick-Zahlen samt Ausblick ein Lichtblick für den Sektor.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.