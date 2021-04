NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (15.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldpreis könne sich heute leicht von den Verlusten des Vortages erholen. Dennoch: Die Marke von 1.750/1.760-Dollar stelle sich aktuell als riesige Hürde für die Bullen heraus. Ein Ausbruch bleibe bislang versagt und damit würden die Bären weiter im Spiel bleiben. Derweil beginne die Zahlensaison der Goldproduzenten. Gerade würden die Vorab-Produktionszahlen des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold über die Ticker laufen. Der Konzern sehe sich nach den Q1-Zahlen auf Kurs, die eigene Prognose zu erfüllen.Die Produktion im ersten Quartal habe unter der des Q4/2020 gelegen. Das sei allerdings auch so erwartet worden. Das Ganze liege vor allem an Carlin und Cortez und an einem niedrigeren Goldgehalt auf Pueblo Viejo in der Dominikanischen Republik. Die Produktion habe bei 1,1 Mio. Unzen Gold und 93 Mio. Pfund Kuper gelegen, die Verkäufe hätten bei 1,09 Mio. Unzen Gold und 113 Mio. Pfund Kupfer gelegen. Barrick Gold habe in Q1 einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 1.794 Dollar je Unze erzielt. Bei Kuper habe der Verkaufspreis im Schnitt bei 3,86 Dollar je Pfund gelegen. Der Konzern erwarte zudem, dass die Kosten (all-in sustaining) in Q1 rund acht bis zehn Prozent über dem Q4/2020 liegen würden. Barrick Gold teile zudem mit, dass die Goldproduktion in H2 höher sein werde als im ersten.Die Produktionszahlen würden in etwa da liegen, wo man sie habe erwarten können. Die höheren Kosten dürften ein Ergebnis der niedrigeren Produktion in Verbindung mit den gestiegenen Energiekosten sein. Dennoch sei ein Anstieg von zehn Prozent doch eine eher negative Überraschung. Interessant werde das Q3. Dann könnte Porgera in Papua-Neuguinea zurück in Produktion gehen und dürfte dafür sorgen, dass der Konzern einen zusätzlichen Impuls auf der Produktionsseite bekomme.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:18,05 EUR +2,35% (15.04.2021, 15:41)