Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

14,948 EUR -0,24% (05.11.2019, 11:46)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,64 USD -2,18% (04.11.2019)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

21,92 CAD -1,92% (04.11.2019)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (05.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.In dieser Woche veröffentliche eine ganze Reihe der großen Goldproduzenten die Zahlen für das abgelaufene Quartal. Den Anfang mache am heutigen Dienstag Newmont Goldcorp, am späteren Abend folgt B2Gold und am Mittwoch Barrick Gold. Hier werde es spannend, ob mit der Zahlenveröffentlichung neue Impulse für die Aktien generiert werden könnten. Der Goldpreis selbst verharre derzeit bei gut 1.500 Dollar. Nach dem Ausbruch aus der bullishen Flagge nach oben, könnte auch hier in den nächsten Tagen neuer Schwung entstehen.Newmont Goldcorp gebe seine Zahlen zum dritten Quartal heute Nachmittag vor dem Börsenstart in den USA bekannt. Analysten würden einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,39 Dollar erwarten. Dies entspräche einem Plus von 18,2 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresergebnis. Die Umsätze sollten nach Schätzung der Analysten um 63,6 Prozent auf 2,83 Milliarden Dollar zulegen. In den vergangenen beiden Jahren habe Newmont die Gewinnschätzung in 88 Prozent aller Fälle übertroffen, die Umsatzschätzungen in 38 Prozent.Am heutigen Dienstag nach Börsenschluss werde B2 Gold die Zahlen zum dritten Quartal vorlegen. Der Markt rechne im Schnitt mit einem im Jahresvergleich um 40 Prozent höheren Gewinn je Aktie von 0,07 Dollar. Die Umsätze würden leicht rückläufig bei 309 Millionen Dollar erwartet.Am morgigen Mittwoch folge schließlich Barrick Gold. Im zweiten Quartal habe Barrick einen Umsatz von 2,1 Milliarden Dollar sowie einen Gewinn je Aktie von 0,09 Dollar ausgewiesen. Für das dritte Quartal würden die Analysten ein Umsatz- und Ergebniswachstum gegenüber dem Vorquartal erwarten und einen Umsatz von 2,7 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Aktie von 0,12 Dollar prognostizieren.Marion Schlegel von "Der Aktionär" erwartet in den kommenden Monaten ein positives Umfeld für Gold und Goldaktien und empfiehlt deswegen, die Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 05.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: