Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

15,66 EUR -0,37% (06.08.2019, 10:21)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,59 USD +4,02% (05.08.2019)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

22,33 CAD -0,45% (02.08.2019)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (06.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Zwar seien die kanadischen Börsen gestern geschlossen. Doch die Minenaktien, die ein Listing in New York hätten, seien gestern deutlich gestiegen. Auch die Nummer zwei unter den Goldproduzenten weltweit, Barrick Gold, habe einen guten Tag erwischt. Um über vier Prozent sei es für das Papier nach oben gegangen. Das habe gleichzeitig ein neues Jahreshoch bedeutet. Und es sei noch Luft nach oben.Im Sommer 2016 habe die Barrick-Aktie bei knapp über 23 US-Dollar notiert. Solche Kurse schienen noch vor einigen Wochen unerreichbar. Doch der Goldpreisanstieg der vergangenen Wochen habe auch die Barrick-Aktie beflügelt. Das Papier habe aus dem eineinhalb Jahre dauernden Seitwärtstrend ausbrechen können und habe dabei eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet. Diese habe bislang ihren Zweck erfüllt und den Kurs von Barrick Gold nachhaltig beflügelt. Auch wenn der Chart aktuell überhitzt aussehe und der RSI auf Tagesbasis bereits eine überkaufte Situation signalisiere, gelte ein alter Spruch an der Börse: Eine überkaufte Situation ziehe erst einmal eine überkaufte Situation nach sich. Anleger seien also gut beraten, dem Trend treu zu bleiben, solange er halte.Spannend werde es am 12. August. Dann wird Barrick Gold seine Finanzzahlen präsentieren. Aktuell würden Analysten mit 10 Cent Gewinn je Aktie rechnen. Die Zahlen seien aber noch mit etwas Vorsicht zu genießen, häufig würden Analysten kurz vor den Zahlen noch einmal ihre Schätzungen überarbeiten, um nicht komplett falsch zu liegen. Gut möglich also, dass der Goldpreisanstieg noch nicht bei allen Analysten mit eingeflossen sei in die Schätzungen.Der nächste nennenswerte Widerstand für die Barrick-Aktie warte in Form des Hochs aus dem Jahr 2017 bei 18,10 Dollar auf die Bullen, danach wäre der Weg in Richtung 20 Dollar frei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: