NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,39 USD 0,00% (17.08.2019, 0:30)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

24,38 CAD -0,45% (16.08.2019, 22:56)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (19.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Schon seit Monaten kämpfe der weltweit zweitgrößte Goldproduzent um eine Verlängerung der Lizenz für die Porgera Gold Mine in Papua-Neuguinea (PNG). Das Projekt werde in einem Joint-Venture mit dem chinesischen Konzern Zijin Mining betrieben. Beide Konzerne würden 47,5% an dem Projekt halten, die restlichen fünf Prozent würden sich im Besitz von einer Gruppe von Grundbesitzern befinden. Jetzt mache die Regierung einen neuen Vorschlag.Demnach sollten sowohl Barrick als auch Zijin einen Teil der Mine an die Regierung bzw. die Provinzregierung abgeben. Dann würde es deutlich besser aussehen, dass die Lizenz um weitere 20 Jahre verlängert werde. Das dürfte Barrick Gold und Zijin sauer aufstoßen, aber vermutlich hätten die Konzerne bereits einen derartigen Vorstoß vermutet, nachdem die Rehierung bei der Erteilung der Lizenz zuletzt auf Zeit gespielt habe. Die entscheidende Frage werde sein, wie hoch der Anteil sein werde, den Barrick Gold und Zijin abtreten sollten. Es durchaus vorstellbar, dass beide Konzerne am Ende bei 45% liegen würden und sich 10% bei der Regierung bzw. bei den Landowner befinden würden.Die Barrick Gold-Aktie selbst präsentiere sich nach wie vor fest und habe in einem schwachen Gold-Umfeld am Freitag weiter in Reichweite eines neues 52-Wochen-Hoch notiert. Es gebe keine Änderungen bei der Einschätzung: Unter den großen Produzenten bleibe Barrick Gold der Favorit des "Aktionärs", so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2019)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:16,24 EUR -2,04% (19.08.2019, 15:24)