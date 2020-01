NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (28.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Auch wenn der Goldpreis aktuell abtauche. Der weltweit zweitgrößte Goldproduzent Barrick Gold könne mit guten Nachrichten auf sich aufmerksam machen. Die Einigung mit der Regierung von Tansania führe dazu, dass Barrick Gold das Erz aus Tansania endlich exportieren und verkaufen könne. Das Erz habe einen Wert von rund 286 Millionen Dollar. Und ein Teil des Geldes solle gleich dafür verwendet werden, die 300 Millionen Dollar an die Regierung von Tansania zu begleichen.Gute Nachrichten kämen zudem aus dem Kongo, genauer gesagt von der Kibali-Mine, die sich Barrick Gold im Zug der Übernahme von Randgold Resources einverleibt habe. Die Prognose: Kibali sollte 2019 750.000 Unzen Gold produzieren. Tatsächlich habe die Mine aber diese Produktion deutlich übertroffen. Mark Bristow habe heute bekannt gegeben, dass Kibali 814.027 Unzen Gold produziert habe. Kibali sei in Bristows Augen auch ein Vorzeigemodell. Die Mine sei in weiten Teilen automatisiert, zudem würden vor allem einheimischen Arbeiter auf dem Projekt eingesetzt. Zudem besitze Kibali ein eigenes Trainingszentrum, auf dem auch Arbeiter von den Minen in Tansania geschult würden. "Kibali ist nicht nur auf Kurs, das zehnjährige Produktionsziel zu erreichen, sondern es sogar deutlich zu übertreffen", habe Bristow gesagt.Die Barrick-Aktie leide zwar aktuell etwas unter dem schwächeren Goldpreis, schlage sich aber insgesamt wacker. Vieles deute daraufhin, dass das Papier im November im Bereich von 21,50 Kanadischen Dollar ein zyklisches Tief eingezogen habe. Von hieraus sei die erste Aufwärtsbewegung gestartet, die aktuell etwas korrigiert worden sei. Doch die Aktie sei übergeordnet wieder auf Kurs, das Hoch aus dem Spätsommer 2019 bei über 26 Kanadischen Dollar wieder anzulaufen. Zwar hinke die Barrick-Aktie zuletzt etwas der Entwicklung von Newmont Goldcorp hinterher. Doch der weltgrößte Goldproduzent habe auch einen Bewertungsrückstand gehabt, den es aufzuholen gegolten habe.