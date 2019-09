Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,92 EUR -0,82% (25.09.2019, 16:13)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,68 USD -0,69% (25.09.2019, 16:01)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

24,82 CAD -0,48% (25.09.2019, 16:02)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (25.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Aktie von Barrick Gold müsse heute zum Auftakt des Handels in Nordamerika zwar einen leichten Rücksetzer hinnehmen. Dennoch scheine das Papier des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten seine Konsolidierung schon wieder überwunden zu haben und strebe nach oben. Einzig der Goldpreis bremse die Aktie etwas aus. Operativ laufe es bei dem Konzern. Und man sei bei einer anderen Baustelle am Ziel angekommen.CEO Mark Bristow habe sich kürzlich auf dem Denver Gold Forum zu den Aussichten für das laufende Jahr geäußert: Die Produktion solle am oberen Rand der eigenen Prognose liegen, die Kosten eher am unteren Rand. Das gefalle dem Markt. Dazu könne Barrick Gold offensichtlich ein anderes Problem abhaken: Acacia Mining. Barrick Gold könne die Firma komplett übernehmen. Ein Urteil von Mitte September habe dafür den Weg geebnet.Acacia Mining-Aktien würden nicht mehr gehandelt und seien von der Börse genommen worden. Aktionäre von Acacia hätten dafür Aktien von Barrick Gold bekommen. "Wir besitzen jetzt 100 Prozent der Acacia-Aktien", habe Barrick Gold in einem Statement gegenüber "The East African" erklärt. Ursprünglich habe sich Barrick Gold Schritt für Schritt aus der Tochter zurückziehen wollen. Doch die Streitigkeiten in Tansania zwischen der Regierung und Acacia hätten zu einem Umdenken geführt. Barrick glaube, die Probleme leichter lösen zu können, wenn Acacia wieder im Konzern integriert sei."Der Aktionär" gehe nicht davon aus, dass Barrick Gold in den kommenden Jahren einen neuen Versuch unternehmen werde, Acacia wieder an die Börse zu bringen. Mark Bristow sei als Ex-CEO von Randgold Resources ein Afrika-erfahrener CEO. Er dürfte die Probleme zur Chefsache machen und lösen. Möge sein, dass sich Barrick von dem einen oder anderen Projekt trennen werde. Doch ein neuerlicher Spin-out erscheine aus heutiger Sicht unwahrscheinlich. Die Aktie selbst schiele bereits wieder in Richtung Jahreshoch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: