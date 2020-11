Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

19,296 EUR -1,53% (24.11.2020, 16:20)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

23,04 USD -0,86% (24.11.2020, 16:05)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

30,09 CAD -0,95% (24.11.2020, 16:07)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (24.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Goldminenaktien würden gerade einen regelrechten Selloff erleben. Bereits gestern sei es deutlich bergab gegangen und heute setze sich die Schwächephase fort. Der Druck konzentriere sich dabei vor allem - aber nicht ausschließlich - auf die großen Produzenten. Barrick Gold beispielsweise sei auf den tiefsten Stand seit April des laufenden Jahres gefallen. Damals habe sich die Aktie gerade vom Selloff in Folge der Corona-Pandemie erholt. Auch andere Aktien, wie die Nummer eins der Branche, Newmont Goldcorp böten ein ähnliches Chartbild.Seit die Unterstützung bei Barrick Gold im Bereich von 26 US-Dollar gefallen sei, gehe es praktisch in einem Rutsch bergab. Gegenbewegung? Fehlanzeige. Aktuell habe das Papier zwar das Juni-Tief knapp unterschritten - aber es sei sicherlich noch kein markantes neues Tief, das die Aktie ausgebildet habe. Somit bestehe nach wie vor die Chance auf einen Doppelboden in diesem Bereich (23 bis 23,20 Dollar). Andernfalls wäre aus charttechnischer Sicht erst das Februar-Hoch im Bereich von 22 Dollar die nächste Auffangstation für die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten.Mit Blick auf den MACD zeige sich, dass die Minenaktien mittlerweile derart überverkauft seien, wie zuletzt im Sommer 2018. Damals sei der Markt nach oben gedreht. Sicher: Das sei keine Garantie, dass sich die Geschichte wiederhole. Doch aus charttechnischer Sicht sei eine Gegenbewegung mit der Chance auf einen Boden im kompletten Sektor überfällig. Die jüngste Bewegung habe sowohl bei Barrick Gold auch im gesamten Sektor Zeichen einer Kapitulationsbewegung. Und eine solche Kapitulation gehe meist einem Boden voraus. Die Minenaktien seien angeschlagen, sie seien aber nicht k.o.Doch ähnlich wie bei Gold gilt auch hier: Es wird Zeit, dass die Bullen zeigen, dass sie noch da sind und damit beginnen, an einen Boden in dem Sektor zu arbeiten, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.11.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Barrick Gold.Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: