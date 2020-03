Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,628 EUR +0,92% (05.03.2020, 15:37)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

20,55 USD -0,34% (04.03.2020, 22:05)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

27,52 CAD -0,11% (04.03.2020, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (05.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Das habe weh getan: In der vergangenen Woche sei es zu einem regelrechten Abverkauf bei den Goldminenaktien gekommen. Dabei habe es auch die Nummer Zwei der Branche, Barrick Gold, erwischt. Die Aktie habe von 22 Dollar auf nur noch 19 Dollar verloren. Doch mittlerweile befinde sich die Aktie wieder im Aufwind - getragen natürlich auch vom Goldpreis. Es gebe gute Gründe, das Papier im Depot zu haben.1. Barrick Gold sei zwar aktuell "nur" noch die Nummer Zwei hinter Newmont Goldcorp in Sachen Produktion. Doch sehe man sich das Kostenprofil der beiden Konzerne an, dann falle auf, dass Barrick der kostengünstigere Konzern sei. Und das komme der Profitabilität des Unternehmens zugute.2. Barrick Gold habe den Spagat gemeistert: Der Konzern habe seine Bilanz entschuldet und gleichzeitig durch die Übernahme von Randgold Resources eine strategisch entscheidende Übernahme tätigen können. Das Barrick Gold von heute sei nicht mehr mit dem Barrick Gold von vor rund fünf Jahren vergleichbar.3. Das Gros der Minen liege in vergleichsweisen stabilen politischen Regionen. Nevada sei das Kerngeschäft von Barrick Gold. In den "schwierigeren" politischen Regionen wie dem Kongo oder auch Papua Neuguinea betreibe CEO Mark Bristow eine sehr gute Politik und habe bislang auftretende Probleme zum Wohle von Barrick Gold lösen können.5. Charttechnisch sei der Aufwärtstrend auch nach dem Rücksetzer noch intakt. Gold dürfte mehr und mehr in das Bewusstsein der Investoren vordringen und Barrick Gold biete als einer der liquidesten Titel in der Branche auch Institutionellen Investoren einen ausgezeichneten Zugang zu dem Goldminensektor. Die Barrick Gold-Aktie dürfte gefragt bleiben, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: