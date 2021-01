NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

23,38 USD +0,86% (19.01.2021, 20:29)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

29,72 CAD +0,44% (19.01.2021, 20:29)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (19.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Es laufe beim kanadischen Konzern - zumindest operativ. Die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten komme aber nicht von der Stelle und notiere noch immer in Schlagdistanz zu einem neuen Mehrmonatstief. So richtig nachvollziehbar sei das nicht. Sicher, der Goldpreis habe in den vergangenen Monaten gleich zwei erfolglose Versuche unternommen, über den Widerstandsbereich rund um 1.950 USD auszubrechen. Doch auch beim aktuellen Goldpreis verdiene Barrick Gold prächtig. Die Vorab-Zahlen für das abgelaufene Jahr 2020 hätten keine großen Überraschungen beinhaltet.Momentan klaffe zwischen der operativen Entwicklung und der Kursentwicklung von Barrick Gold ein riesiges Loch. Das sei aber kein Alleinstellungsmerkmal von Barrick Gold. Auch andere Papiere würden darunter leiden, dass der Ausbruch beim Goldpreis bislang versagt worden sei. Dennoch: Auf dem aktuellen Niveau sei Barrick Gold unterbewertet. Und eine solche Unterbewertung könne zwar eine Zeit Bestand haben, löse sich allerdings erfahrungsgemäß an der Börse früher oder später auf, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.01.2021)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:19,236 EUR +0,03% (19.01.2021, 20:41)