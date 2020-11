NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldpreis tue sich weiter schwer, einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren. Zuletzt seien auch die Aktien der Goldproduzenten trotz guter Zahlen unter Druck geraten. Das Papier des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold sei nun erneut in den Bereich von 26 US-Dollar gerutscht. Und die Bullen seien nun gefordert, um einen größeren charttechnischen Schaden zu vermeiden. CEO Mark Bristow suche derweil das Gespräch in Papua-Neuguinea. Aber nicht etwas mit der Regierung.Mark Bristow habe Medienberichten zufolge in Port Moresby in Papua-Neuguinea die Landowner des Gebiets getroffen, in dem die Porgera-Mine liege. Mit ihnen wolle er ein neues Royalty-Abkommen besprechen. Das Ziel von Barrick Gold sei nach wie vor die Wiedereröffnung der Mine. Premierminister James Marape habe zuletzt einer Verlängerung der Minenlizenz einen Riegel vorgeschoben. Das sei im April gewesen. Seitdem gehe auf dem Projekt nichts mehr. Die jüngsten Zahlen von Barrick Gold seien zwar sehr gut gewesen, dennoch habe die geschlossene Porgera-Mine ihre Spuren in dem Zahlenwerk hinterlassen. Grundsätzlich sei man sich wohl mit Papua-Neuguinea einig, dass Barrick und Zijin Mining die Mine weiter betreiben sollten. Doch Details seien offen. Offensichtlich sei eine neue Vereinbarung mit den Landownern ein Detail davon. Die Landowner wollten eine direkte Royalty aushandeln.Zuletzt habe Barrick Gold einen Free-Cashflow von 1,3 Milliarden Dollar gemeldet. Das sei beeindruckend gewesen. Doch die Lösung für Porgera werde vom Markt mit Argusaugen beobachtet. Mark Bristow müsse einen Spagat hinbekommen. Auf der einen Seite müsse er eine diplomatische Lösung finden, um die Porgera-Mine so rasch wie möglich wiederzueröffnen. Auf der anderen Seite dürfe er nicht den Eindruck erwecken, dass Barrick Gold erpressbar sei. Das würde sicherlich ein falsches Zeichen an den Markt als auch an andere Regierungen sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:22,14 EUR +1,14% (12.11.2020, 15:14)