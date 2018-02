Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

10,39 EUR -1,24% (21.02.2018, 13:48)



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

10,41 Euro +0,19% (21.02.2018, 14:01)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

USD 12,85 (20.02.2018)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (21.02.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) unter die Lupe.Der Goldpreis und Goldminen seien unter Druck und natürlich auch Barrick Gold. Doch während Gold noch immer im Bereich von 1.330 USD notiere und damit in Schlagdistanz zu dem 2016er Hoch bei 1.366 USD sei das Wertpapier auf ein neues zyklisches Tief gefallen. Solche Kurse habe man letztlich im Frühjahr 2016 gesehen.Die Probleme des Konzerns seien vielfältig: Zum einen kämpfe die Tochter Acacia Mining noch immer in Tansania mit der Regierung. Schien der Konflikt eigentlich gelöst, so flamme er gerade wieder auf. Dazu komme: Mit den Jahreszahlen für 2017 habe Barrick bekannt gegeben, dass der Ausstoß 2018 geringer ausfallen werde - und das ausgerechnet auf den Kernminen in Nevada, Argentinien und der Dom Rep. Barrick Gold erwarte 2018 eine Produktion von 4,5 bis 5 Mio. Unzen. Ursprünglich habe die Prognose bei 4,8 bis 5,3 Mio. Unzen gelegen.Die niedrigere Produktion ziehe auch steigende Kosten nach sich. Ursprünglich habe Barrick mit AISC von 710 bis 770 USD je Unze gerechnet, aktuell liege der Ausblick bei 765 bis 815 USD. Positive Aspekte wie die deutlich gesunkene Nettoverschuldung würden in diesem Szenario derzeit untergehen.Ändert sich dies und fließt wieder mehr Geld in Goldminen-ETFs, dann wird davon auch Barrick Gold als nach wie vor hochgewichteter Wert profitieren, so Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: