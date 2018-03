Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

9,46 Euro +1,07% (05.03.2018, 17:23)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

USD 11,66 +1,00% (05.03.2018, 17:32)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv.



(05.03.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Analyst David Coleman von Argus Research:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt David Coleman, Aktienanalyst von Argus Research, die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) nur noch zu halten.Der Aktienkurs von Barrick Gold Corp. habe in diesem Jahr bereits stark nachgegeben. Die Gewinne dürften aber in den kommenden Quartalen stagnieren oder sogar noch weiter sinken.Das Unternehmen habe zuletzt die Produktionspläne nach unten korrigiert und vor kurzfristig höheren Kosten gewarnt. Zudem sei der Steuerstreit mit der Regierung von Tansania noch nicht gelöst.Auf lange Sicht erwartet Analyst David Coleman im Zuge stabiler bis leicht steigender Goldpreise eine Gewinnerholung und weitere Bemühungen hinsichtlich des Schuldenabbaus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:9,43 EUR +0,43% (05.03.2018, 17:15)