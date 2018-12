Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

11,77 EUR +0,17% (28.12.2018, 10:25)



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

11,79 EUR -1,59% (28.12.2018, 10:42)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

13,71 USD (27.12.2018)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (28.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) unter die Lupe.Der Goldpreis steige, doch das Wertpapier trete in den letzten Tagen mehr oder weniger auf der Stelle. Anleger würden sich fragen: Wieso steige es nicht weiter? Ein höherer Goldpreis bedeute schließlich für Goldproduzenten eine höhere Marge. Doch die Aktie scheine davon nicht zu profitieren.Zur Erinnerung: Barrick Gold habe das Tief bereits im September eingezogen. Im Gegensatz zu vielen anderen Goldproduzenten habe die Aktie eine relative Stärke im Herbst zum Goldpreis aufgebaut. Obwohl Gold unter 1.240 Dollar festgehangen sei, sei sie mehr als 30% gestiegen. Aktuell konsolidiere der Titel auf diesem Niveau. Sicherlich sei die Konsolidierung auf diesem Niveau normal. Dennoch stecke hinter der Konsolidierung mehr als nur die Technik.Der Haupttreiber für die Rally der letzten Wochen sei die Fusion mit Randgold Resources gewesen. Und genau diese Fusion sei auch der Grund für die aktuelle Konsolidierung. Laut Barrick Gold solle die Fusion zum 1. Januar abgeschlossen sein. Das bedeute aber auch, dass viele Fonds, die sowohl Barrick Gold als auch Randgold im Depot gehabt hätten, plötzlich nur noch Barrick Gold im Dpeot hätten - diese Aktie aber hoch gewichtet sei. Einige Fonds könnten also gezwungen sein, die Positionsgröße anzupassen und das wiederum dürfte zu etwas Druck führen. Die aktuelle Konsolidierungsphase hänge also mit der Fusion zusammen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: