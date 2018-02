Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv.



(15.02.2018/ac/a/n)

Goldproduzent Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) legte den Bericht zum abgelaufenen Quartal vor.Mit einem in Q4/17 erzielten Ergebnis je Aktie von 0,22 USD wurde die Konsensprognose von 0,21 USD übertroffen. Auch der Umsatz fiel etwas höher aus als vom Markt im Durchschnitt erwartet.Für das laufe Jahr peilt Barrick Gold ein Goldproduktionsvolumen von 4,5 bis 5,0 Mio. Unzen an. Auf Gesamtkostenbasis wurde von einer Spannbreite von 765 bis 815 USD pro Unze gesprochen. Im vergangenen Jahr produzierte Gold 5,32 Mio. Unzen bei vergleichbaren Kosten von 750 USD pro Unze.Um sich gegen die rückläufige Produktion zu stemmen plant Barrick in 2018 eine Erhöhung der Kapitalausgaben für die Projektentwicklung um mehr als 60% auf 550 Mio. USD.