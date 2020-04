Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

24,88 EUR +1,55% (23.04.2020, 15:17)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

37,57 CAD +6,85% (22.04.2020)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

26,48 USD +6,69% (22.04.2020)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (23.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldpreis starte erneut fester in den Tag. Das Edelmetall notiere aktuell im Bereich von 1.730 Dollar. Doch Gold werde aktuell von der Performance der großen Goldproduzenten in den Schatten gestellt. Die Papiere von Newmont Goldcorp und Barrick Gold würden derzeit nur eine Richtung kennen: die nach oben. Das überrasche, schließlich würden beide noch ein wenig unter den Folgen der Covid 19 Krise leiden. Doch die Anleger scheinen aktuell schon die Zeit nach Corona einzupreisen, so Markus Bußler.Barrick Gold habe mit den Vorab-Produktionszahlen für das erste Quartal leicht unter denen des Vorjahreszeitraum gelegen. Newmont Goldcorp habe sogar die Prognose zurückziehen müssen, nachdem mehrere Minen kurzfristig wegen Covid 19 beziehungsweise der Anweisung der Regierungen im Zusammenhang mit dem Kampf gegen Corona hätten schließen müssen. Doch der Markt blicke aktuell bereits auf die Zukunft. Und die sei geprägt von einem steigenden Goldpreis und fallenden Ölpreisen.Die fallenden Ölpreise dürften sich positiv auf die Kosten bei den Unternehmen auswirken. Vor allem mit Blick auf die Dieselpreise für die Lkw und bei den Minen, die mit Dieselgeneratoren betrieben würden, auch auf die Energiekosten. Die Gewinne dürften bei einem Goldpreis von mehr als 1.700 Dollar sprudeln bei den großen Produzenten, würden doch Kosten von unter 1.000 Dollar je Unze für eine starke Gewinnmarge sorgen. Barrick Gold habe ja bereits zum Jahreswechsel angekündigt, dass der Konzern Ende des Jahres netto schuldenfrei sein könnte.The trend is your friend - wohl selten habe dieses Sprichwort an der Börse so viel Bedeutung gehabt wie aktuell bei den großen Goldproduzenten. Die Aktien würden nach oben sprinten, hätten ihre 2016er Hochs bereits aus dem Markt genommen. Auch wenn der Chart aktuell überhitzt erscheine, sollten Anleger doch an Bord bleiben. Die Aktien der Goldproduzenten würden sich im Aufwärtstrend befinden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: