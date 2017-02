Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,80 Euro -1,99% (21.02.2017, 15:30)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

USD 19,78 -1,93% (21.02.2017, 15:32)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv.

(21.02.2017/ac/a/n)

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Analyst Kerry Smith von Haywood Securities:Aktienanalyst Kerry Smith vom Investmenthaus Haywood Securities empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) nach wie vor zu kaufen.Barrick Gold Corp. habe erneut Quartalszahlen vorgelegt, die besser als erwartet ausgefallen seien. Der Schuldenabbau gehe weiter. Mit 2,96 Mrd. USD sei der Q4-Cash flow deutlich höher ausgefallen als geschätzt. Daher sei Barrick Gold in der Lage gewesen die Verschuldung deutlicher zu senken als angenommen. Das Unternehmen verfüge nun über 2,4 Mrd. USD bei Schulden von 7,8 Mrd. USD. Bis Ende 2018 plane die Gesellschaft einen Abbau der Schulden bis auf 5 Mrd. USD. Dieses Vorhaben solle mittels einer Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft heraus und dem Verkauf von Randaktivitäten gelingen.Die Analysten von Haywood Securities schätzen die Goldproduktion in 2017 auf 5,7 Mio. Unzen. Dabei dürfte auf Basis eines unterstellten Goldpreises von 1.300 USD je Unze ein Cash flow von 1,4 Mrd. USD anfallen (Prognose zuvor: 0,9 Mrd. USD).Analyst Kerry Smith setzt das Kursziel für die Barrick Gold-Aktie von 33,00 auf 38,50 CAD herauf. Bei einem Spot-Preis von 1.240 USD je Unze ergebe immer noch einen Fair Value von rund 32 USD.Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:18,86 EUR -1,62% (21.02.2017, 15:15)