Kursziel

Barrick Gold-Aktie Rating

Barrick Gold-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 27 CAD Buy Canaccord Genuity Tony Lesiak 22.01.2018 28 CAD Buy Haywood Securities Kerry Smith 18.01.2018 16 USD Equal-weight Morgan Stanley Piyush Sood 13.12.2017 19,50 CAD Hold Desjardins Securities Josh Wolfson 12.12.2017 13 USD Sell Citigroup Alexander Hacking 30.11.2017 18 USD Sector perform RBC Capital Markets Stephen Walker 02.11.2017 19 USD Neutral Credit Suisse Anita Soni 30.10.2017 24 USD Outperformer CIBC World Markets David Haughton 13.10.2017

Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

10,76 Euro +0,65% (14.02.2018, 13:16)



Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

10,73 EUR +1,13% (14.02.2018, 13:10)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

USD 13,22 (13.02.2018)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (14.02.2018/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) vor Quartalszahlen zu? 28 CAD oder 13 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Barrick Gold-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Barrick Gold wird am 15. Februar die Q4-Zahlen präsentieren.Das Unternehmen hat am 26. Oktober 2017 die Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht. Unter dem Strich lag ein Verlust bei 11 Mio. USD, beziehungsweise 1 Cent je Aktie, nach einem Netto-Gewinn von 175 Mio. USD bzw. 15 Cents je Aktie im Vorjahresquartal.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Barrick Gold-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Haywood Securities, Kerry Smith, in einer Aktienanalyse vom 18.01.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat sein "buy"-Votum sowie das Kursziel von 28,00 CAD für die Barrick Gold-Aktie bestätigt. Die ausgewiesenen Produktionsergebnisse für Gold und Kupfer seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Haywood Securities schätze den Cash flow pro Aktie in Q4 auf 0,54 USD. Die Konsensprognose belaufe sich dagegen auf 0,65 USD (Spanne von 0,45 bis 1,04 USD). Smith weise darauf hin, dass sich das Kursziel bei einem Goldpreis auf Spot-Basis von 1.335 USD pro Unze auf rund 29 CAD erhöhen würde.Die niedrigste Kursprognose für die Barrick Gold-Aktie kommt von der Citigroup und liegt bei 13,00 USD. Alexander Hacking, Aktienanalyst der Citigroup, hat die Barrick Gold-Aktie am 30.11.2017 von "buy" auf "sell" zurückgestuft und das Kursziel von 20,00 auf 13,00 USD reduziert. Im Rahmen einer Studie zur Goldminenbranche in Nordamerika bringe Citigroup im Hinblick auf die Sektoraussichten in 2018 Zurückhaltung zum Ausdruck. Barrick Gold Corp. sehe sich mit operativen Problemen konfrontiert und stehe möglicherweise vor einem neuen Investitionszyklus.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Barrick Gold-Aktie auf einen Blick: