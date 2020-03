NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (04.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Das sei spannend gewesen: Ein kleines kanadisches Explorationsunternehmen habe sich ausgerechnet bei einem von Barrick Golds Kernassets einkaufen wollen. Der Kibali-Mine im Kongo. Barrick Gold halte 45 Prozent an dem Projekt und sei der Betreiber, weitere 45 Prozent lägen bei AngloGold Ashanti. Die restlichen 10 Prozent würden dem staatlichen Unternehmen SOKIMO gehören. Und diese 10 Prozent habe sich AJN Resources sichern wollen. Doch dieser Gedanke sei Barrick Gold ganz und gar nicht gefallen.Kibali sei ein Projekt, das Barrick Gold durch die Übernahme von Randgold Resources erworben habe. Und da auch Barrick-Chef Mark Bristow von Randgold komme, merke man auch heute noch, wie ihm Kibali am Herzen liege. Die Mine habe im vergangenen Jahr rund 830.000 Unzen Gold produziert. Nun habe AJN, dessen CEO Klaus Eckhof dem einen oder anderen vielleicht bekannt sei, bereits eine erste Vereinbarung mit SOKIMO getroffen, die 10 Prozent zu erwerben. Doch Barrick habe sich gegen einen solchen Deal ausgesprochen. Und entsprechend sei jetzt das Eingeständnis seitens AJN gekommen, dass man nicht mit dem Kaufprozess fortfahren werde. Auch kongolesische Gruppen hätten sich ob dieser Vereinbarung gewundert. AJN habe nun erklärt, dass man prüfe, ob andere Projekte von SOKIMO erworben werden könnten. Die AJN-Aktie sei an der CSE in Kanada deutlich eingebrochen, nachdem dies bekannt geworden sei.Die ganze Geschichte mute etwas komisch an. AJN Resources bringe aktuell eine Marktkapitalisierung von rund 5 Millionen Kanadische Dollar (CAD) in die Waagschale. Mitte Februar habe der Konzern eine Finanzierung über 2 Millionen CAD abgeschlossen - bei 0,40 CAD. Die Aktie notiere jetzt bei 0,29 CAD. Der Kauf wäre sicherlich ein Kraftakt gewesen und Barrick Gold dürfte ein legitimes Interesse haben, einen staatlichen Konzern als Partner zu haben anstelle eines kanadischen Juniors. Aus diesem Blickwinkel sei der Widerstand von Barrick verständlich. Aus unserer Sicht hat Barrick Gold hier auch die Interessen der eigenen Aktionäre vertreten, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.03.2020)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:18,334 EUR -0,51% (04.03.2020, 19:38)