Kursziel

Barrick Gold-Aktie Rating

Barrick Gold-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 17,00 CAD Hold Canaccord Genuity Carey MacRury 19.10.2018 16,50 CAD Market perform Cormark Securities Richard Gray 15.10.2018 14,00 USD Neutral J.P. Morgan Securities John Bridges 08.10.2018 14,00 USD Buy TD Securities Greg Barnes 25.09.2018 14,00 USD Buy Citigroup Alexander Hacking 25.09.2018 20,00 CAD Neutral Eight Capital Ralph M. Profiti 24.09.2018 11,00 USD Hold Jefferies & Co Christopher LaFemina 09.08.2018 14,00 USD Sector perform RBC Capital Markets Stephen Walker 31.07.2018 19,50 CAD Hold Haywood Securities Kerry Smith 27.07.2018

Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

11,53 EUR +0,70% (23.10.2018, 08:30)



Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

11,40 EUR -0,70% (22.10.2018)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

13,09 USD -0,68% (22.10.2018)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (23.10.2018/ac/a/n)







Barrick Gold wird am 24. Oktober die Zahlen für das dritte Quartal 2018 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Barrick Gold-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Eight Capital, Ralph Profiti, in einer Aktienanalyse vom 24.09.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat sein "neutral"-Votum für die Barrick Gold-Aktie mit einem Kursziel von 20,00 CAD bestätigt. Barrick Gold wolle Randgold Resources übernehmen und Aktionären sechs Anteilsscheine von Barrick pro Randgold-Aktie bieten. Dadurch würden die Aktionäre von Barrick Gold an dem neuen Unternehmen rund zwei Drittel der Anteile halten. Der Analyst beurteile die Transaktion leicht positiv. Erhöhte geopolitische Risiken könnten aber den Enthusiasmus der Anleger etwas bremsen. Profiti glaube, dass New Barrick angesichts eines hochwertigeren Portfolios und niedrigeren Kosten sowie eine starken Bilanz über Neubewertungspotenzial verfüge. Das erfahrene und disziplinierte Management würden das höhere Risikoprofil und die leichte Verwässerung auf NAV-Basis ausgleichen. Es sei möglich, dass New Barrick versuchen werde Randaktivitäten zu verkaufen um das Portfolio zu optimieren.Die niedrigste Kursprognose für die Barrick Gold-Aktie kommt von Jefferies & Co und liegt bei 11,00 USD. Christopher LaFemina, Aktienanalyst von Jefferies & Co, hat die Barrick Gold-Aktie am 09.08.2018 von "buy" auf "hold" zurückgestuft und das Kursziel von 17,00 auf 11,00 USD reduziert. Der Analyst bringe seine Zurückhaltung hinsichtlich des nordamerikanischen Goldminensektors zum Ausdruck. Bei Barrrick Gold Corp. würden sich insbesondere mit Blick auf Acacia zusätzliche Risiken ergeben. Abgesehen davon sorge er nach dem Ausscheiden von Präsident Kelvin Dushnisky über die strategische Ausrichtung des Unternehmens.