Barclays PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London Stock Exchange-Symbol: BARC, NASDAQ OTC-Symbol: BCLYF) ist ein Finanzdienstleister, der im Banking, Investmentbanking, Kreditkartengeschäft und Investment-Management tätig ist und einen der größten Finanzdienstleistungs-Konzerne in Großbritannien darstellt. Die weltweiten Tätigkeiten des Unternehmens umfassen private und gewerbliche Bank- und Kreditdienstleistungen sowie Vermögens- und Investmentverwaltungen in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien. (02.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barclays-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Barclays PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London Stock Exchange-Symbol: BARC, NASDAQ OTC-Symbol: BCLYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Barclays sei ein unangenehmes Thema mit einem (unausweichlichen) Rücktritt beendet worden. So habe Unternehmenschef Jes Staley seinen Chef-Sessel geräumt, weil seine Verbindungen zu dem medial bekannten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein doch stärker als gedacht sein könnten. Das belaste heute den Aktienkurs - trotz eines positiven Analystenvotums.Konkret sei Barclays-Boss Jes Staley nach Untersuchungen der britischen Finanzaufsicht wegen seiner Verbindung zum mittlerweile gestorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zurückgetreten. Angesichts der Erkenntnisse, von denen die Bank und Staley am Freitagabend unterrichtet worden seien, hätten sich das Unternehmen und der Manager auf einen Rückzug geeinigt, habe Barclays am Montag in London mitgeteilt. Staley wolle sich gegen die Feststellungen zur Wehr setzen.Derweil habe Goldman Sachs das Kursziel für Barclays von 290 auf 300 Pence (3,55 Euro) angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Nach der Vorgabe hätte die Aktie, ausgehend vom aktuellen Kursniveau, noch rund 48 Prozent Luft nach oben.Analyst Martin Leitgeb habe in einer Studie zu britischen Banken seine Schätzungen für Barclays, Lloyds und die HSBC überarbeitet, um früheren Leitzinserhöhungen in Großbritannien Rechnung zu tragen. Zudem habe er die Zahlen für das dritte Quartal in seine Schätzungen einfließen lassen.Auch wenn der Staley-Rücktritt Barclays kurzzeitig belasten dürfte - die Bewertung der Aktie mit einem 2022er KGV von nur 8 sei überaus günstig. So werde die Peergroup mit einem für 2022 geschätzten Gewinn von 10 bezahlt. Und: Überspringe die Aktie den Widerstand bei 200 britischen Pence, gäbe es ein frisches charttechnisches Kaufsignal.Investierte bleiben in jedem Fall weiter dabei und beachten den Stopp bei 1,80 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.11.2021)Mit Material von dpa-AFX