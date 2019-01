London Stock Exchange-Aktienkurs Barclays-Aktie:

154,64 GBp -0,30% (07.01.2019, 11:07)



ISIN Barclays-Aktie:

GB0031348658



WKN Barclays-Aktie:

850403



Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCY



London Domestic Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BARC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCLYF



Kurzprofil Barclays Bank PLC:



Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) stammt ursprünglich aus Großbritannien und ist einer der führenden globalen Anbieter von Finanzprodukten und -Services. Die Schwerpunkte von Barclays liegen im Privat- und Firmenkundengeschäft, Kreditkartenwesen, Investmentbanking und Wealth Management mit einer weitreichenden Präsenz in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien.



Mit der Erfahrung und Expertise aus über 300 Jahren im Bankgeschäft agiert Barclays mit mehr als 145.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern. Barclays transferiert, leiht, investiert und sichert Geld für ca. 48 Millionen Kunden und Klienten auf der ganzen Welt. (07.01.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Barclays-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) von 1,95 GBP auf 1,75 GBP.Die Barclays-Aktie habe sich in den vergangenen Monaten dem Druck auf den europäischen Bankensektor nicht entziehen können (3 Monate: -10%; rel. gg. Stoxx Europe 600 Banks: +0,9 Pp). Dabei dürfte nach Meinung des Analysten insbesondere der Rückgang der langfristigen Kapitalmarktzinsen auf dem Sektor gelastet haben. Erschwerend kämen nach Erachten des Analysten für die vor allem in Großbritannien agierenden Banken aus seines Coverage-Universum die Unwägbarkeiten hinsichtlich des Brexit hinzu. In den vergangenen drei Monaten seien die Risiken eines "No-Deals" und somit die Unsicherheiten sowohl bezüglich ökonomischer Auswirkungen für die britische Wirtschaft als auch operativer Auswirkungen für die britischen Banken gestiegen. Demgegenüber stünden die aus Sicht des Analysten zuletzt starken Quartalszahlen von Barclays. Insbesondere die Performance im volatilen Handelsgeschäft (rund 25% der Gesamterträge) habe in den zurückliegenden drei Quartalen überzeugen können.Wegen einer höher als bisher unterstellten Risikovorsorge habe der Analyst seine EPS-Prognose für 2019 auf 21,12 (alt: 21,85) GBp gesenkt.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Barclays-Aktie. Solange die Verhandlungen über den Brexit über dem britischen Bankensektor "schweben" würden, bleibe das Kurspotenzial der Barclays-Aktie nach Meinung des Analysten nur moderat. (Analyse vom 07.01.2019)Börsenplätze Barclays-Aktie:Xetra-Aktienkurs Barclays-Aktie:1,7378 EUR +1,41% (07.01.2019, 09:04)