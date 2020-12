London Stock Exchange-Aktienkurs Barclays-Aktie:

136,48 GBp -3,72% (11.12.2020, 11:52)



ISIN Barclays-Aktie:

GB0031348658



WKN Barclays-Aktie:

850403



Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCY



London Domestic Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BARC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCLYF



Kurzprofil Barclays Bank PLC:



Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) stammt ursprünglich aus Großbritannien und ist einer der führenden globalen Anbieter von Finanzprodukten und -Services. Die Schwerpunkte von Barclays liegen im Privat- und Firmenkundengeschäft, Kreditkartenwesen, Investmentbanking und Wealth Management mit einer weitreichenden Präsenz in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien.



Mit der Erfahrung und Expertise aus über 300 Jahren im Bankgeschäft agiert Barclays mit mehr als 145.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern. Barclays transferiert, leiht, investiert und sichert Geld für ca. 48 Millionen Kunden und Klienten auf der ganzen Welt. (11.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Barclays-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) von "verkaufen" auf "halten" herauf.Die positiven Studienergebnisse zu Covid-19-Impfstoffen würden nach Ansicht des Analysten die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen globalen Konjunkturerholung erhöhen, wovon seines Erachtens besonders die Bankenbranche und damit auch Barclays mit dem konjunktursensitiven Geschäftsmodell und der regionalen Aufstellung (Umsatzanteil Großbritannien Gj. 2019: 54%; in dieser Region sollten die Covid-19-Impfstoffe mit als erstes flächendeckend zur Verfügung stehen) profitieren sollte. Dennoch würden aus Sicht des Analysten weiterhin die Unsicherheiten bezüglich der Brexit-Verhandlungen bestehen bleiben, da sich eine Einigung zwischen beiden Parteien (Großbritannien und die EU) bisher noch nicht abzeichne. Aufgrund des starken Fokus der Bank auf den Heimatmarkt erwarte Lennertz deutliche Auswirkungen der Brexit-Vertragsergebnisse auf die Geschäftsentwicklung.Der Analyst behalte seine Schätzungen (u.a. EPS 2020e: unverändert 7,99 GBp; DPS: unverändert 1,00 GBp; EPS 2021e: 15,93 (alt: 15,75) GBp; DPS: unverändert 5,00 GBp) mehrheitlich bei. Auf Basis seines modifizierten Gordon-Growth-Modells (Startjahr: 2021 (alt: 2020); Prognoseanpassung; gesunkenes Beta; deutlich niedrigeres mittelfristiges DPS-Wachstum wegen neuem Basisjahr) habe Lennertz ein Kursziel für die Barclays-Aktie von 150,00 (alt: 115,00) GBp ermittelt. Trotz des jüngsten deutlichen Kursanstiegs (seit Bekanntgabe der Studienergebnisse zu Covid-19-Impfstoffen am 06.11.2020: +28%) und unter Berücksichtigung seiner Dividendenerwartung (1,00 GBp je Aktie) sehe der Analyst im Rahmen der derzeitigen Marktlage einen positiven Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10%.Daher lautet das Rating für die Barclays-Aktie weiterhin "halten", so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 11.12.2020)Börsenplätze Barclays-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barclays-Aktie:1,4894 EUR -4,86% (11.12.2020, 11:43)