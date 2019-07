"Bankenschreck" Raisin gewinnt Goldman Sachs als Geldgeber - Aktiennews

Die Beteiligung von Goldman Sachs sei für Raisin "eine enorme Bestätigung, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden", erkläre Tamaz Georgadze. Freund habe dem "Handelsblatt" gesagt, Kooperationen mit dem Onlinebanking-Ableger von Goldman seien derzeit zwar nicht geplant. Das könne sich jedoch noch ändern. Er gehe davon aus, dass Raisin und Goldman eine "langfristige Partnerschaft" verbinden werde.



Wien (www.aktiencheck.de) - "Bankenschreck" Raisin gewinnt Goldman Sachs als Geldgeber - AktiennewsDie US-Investmentbank Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) hat sich mit 25 Millionen Euro an dem Berliner Fintech Raisin beteiligt, das in Deutschland unter der Marke Weltsparen bekannt ist, so die Experten von "FONDS professionell".Das Zinsportal wolle das frische Geld nutzen, um auf zwei weiteren europäischen Märkten zu expandieren und in den USA durchzustarten.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe 25 Millionen Euro in das Finanz-Start-up Raisin investiert, das in Deutschland unter der Marke Weltsparen bekannt sei. Dies teile das Unternehmen mit Sitz in Berlin mit. Damit erhöhe das Fintech sein Finanzierungsvolumen auf insgesamt 195 Millionen Euro. Erst vor einem knappen halben Jahr habe Raisin 100 Millionen Euro bei internationalen Geldgebern eingeworben. Zu den Alt-Investoren zähle unter anderem der US-Bezahldienst PayPal.Für das Investment erhalte Goldman Sachs einen "Unternehmensanteil im kleinen einstelligen Prozentbereich", zitiere das "Handelsblatt" den Mitgründer und Finanzchef von Raisin, Frank Freund. Das Geld werde zwar nicht dringend benötigt, es verschaffe dem Start-up aber eine höhere Flexibilität. Raisin wolle es dafür einsetzen, um auf zwei weiteren europäischen Märkten zu expandieren und in den USA zu starten.Vermittlung von Sparangeboten brummeMit seinem Geschäftsmodell habe das Zinsportal nach eigenen Angaben bislang Spareinlagen an über 185.000 Kunden aus ganz Europa vermittelt. Die Gesamtsumme belaufe sich auf 14 Milliarden Euro. Aktuell biete das Fintech Kunden über 480 Spareinlagenprodukte von 80 Partnerbanken aus dem europäischen Wirtschaftsraum an. Seit 2018 könnten Anleger auch in Indexfonds investieren.Langfristige Partnerschaft