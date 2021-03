München (www.aktiencheck.de) - Durch die hohen Infektionszahlen und den anhaltenden Lockdown wird die Wirtschaftsleistung in Deutschland zu Jahresbeginn schrumpfen, so die gemeinsame Prognose der Chefvolkswirte privater Banken, wie die Experten in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" berichten.



Im zweiten Quartal solle es dann aber wieder aufwärts gehen. In ihrer Frühjahrsprognose würden die Wirtschaftswissenschaftler für das erste Quartal 2021 einen Rückgang des Wirtschaftswachstums von etwa 1 bis 1,5% erwarten. Gleichwohl würden die privaten Banken zuversichtlich bleiben, dass die Konjunktur im zweiten Quartal wieder Fahrt aufnehme. Für das gesamte Jahr 2021 würden die privaten Banken ein Wirtschaftswachstum von 3,8% erwarten. Und für das kommende Jahr würden sie ein Plus von rund 4% in Aussicht stellen. Wobei der Zuwachs im nächsten Jahr deutlich vom Schwung aus dem laufenden Jahr profitieren dürfte.



2022 könnte die Wirtschaft so ihr Vorkrisenniveau wieder erreichen. Stärkste Stützen des Wachstums würden den Experten zufolge der Export und der private Konsum sein: Während Unternehmen Rückenwind vom wiederbelebten Welthandel bekämen, dürften viele Menschen ihr pandemiebedingtes "Zwangssparen" beenden und wieder mehr konsumieren. (Ausgabe 3/2021) (24.03.2021/ac/a/m)





