Börsenplätze Bank of America-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

38,115 EUR +2,45% (14.10.2021, 13:25)



NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

43,14 USD -0,92% (13.10.2021, 22:10)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist eine US-amerikanische Großbank mit Sitz in North Carolina. Über verschiedene Bank-Gesellschaften und Tochterunternehmen bietet der Konzern eine große Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen sowie Finanzservices an. Die angeschlossenen Gesellschaften und Tochterunternehmen handeln mit Investmentprodukten und offerieren Beratungen, Versicherungen und Bankservices, die sich an eine internationale Zielgruppe richten. Außerdem versorgt die Bank of America Kunden in zahlreichen Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent. (14.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Die nach Bilanzsumme zweitgrößte Bank der USA, Bank of America, habe ihre Zahlen für das dritte Quartal 2021 vorgelegt. Die Markterwartungen seien deutlich übertroffen worden.Der Nettogewinn sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um 58% von USD 4,9 Mrd. auf USD 7,7 Mrd. gestiegen, was einem Gewinn je Aktie von USD 0,85 entspreche. Damit seien die Markterwartungen von im Schnitt USD 0,71 je Anteilsschein klar übertroffen worden.Der Umsatz sei um 10% auf USD 22,8 Mrd. gestiegen und die Kosten seien im Vergleich zum Vorjahresquartal relativ unverändert bei USD 14,4 Mrd. geblieben, da höhere Ausgaben unter anderem durch geringere Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten ausgeglichen worden seien. Der Nettozinsertrag sei um USD 1 Mrd. bzw. 10% auf USD 11,1 Mrd. gestiegen. Solide habe sich weiterhin die Investmentbanking-Sparte ("Global Banking") gezeigt, wo sich die Erträge auf USD 2,5 Mrd. belaufen würden und somit weiter nahe dem Rekordniveau liegen würden.Im Berichtsquartal seien Kreditrisikovorsorgen im Ausmaß von USD 624 Mio. aufgelöst worden, nachdem im Vorjahresquartal noch USD 1,4 Mrd. hätten dotiert werden müssen. Haupttreiber hier sei die pauschale Auflösung von Risikovorsorgen im Volumen von USD 1,1 Mrd. gewesen.Die letzte Empfehlung zu Bank of America lautete auf "Halten", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 14.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity