Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist eine US-amerikanische Großbank mit Sitz in North Carolina. Über verschiedene Bank-Gesellschaften und Tochterunternehmen bietet der Konzern eine große Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen sowie Finanzservices an. Die angeschlossenen Gesellschaften und Tochterunternehmen handeln mit Investmentprodukten und offerieren Beratungen, Versicherungen und Bankservices, die sich an eine internationale Zielgruppe richten. Außerdem versorgt die Bank of America Kunden in zahlreichen Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent. (07.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bank of America (BoA) (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Der Inflationsdruck und die Aussicht auf steigende Zinsen befeuere hierzulande die Aktien von Deutscher Bank, Commerzbank und Co. Wegen ihrer enormen Profitabilität würden Branchenprofis darüber hinaus die Papiere US-Großbanken favorisieren. Bei einem Unternehmen sind sie sicher: Das Management stapele tief. Zu tief.Banken-Analyst Mike Mayo habe am Montag nicht lange gefackelt und das Kursziel für Bank of America (BoA) auf 66 USD je Aktie angehoben. Mayos Ziel sei damit das höchste unter den Dutzenden Analysten, die BoA folgen würden, und impliziere auf dem aktuellen Niveau (48,33 USD) ein Potenzial von 36%.Nun seien hohe Kursziele per se nichts Ungewöhnliches an der Wall Street, auch nicht, wenn es Banken betreffe. Interessant sei die Begründung von Mayo für sein Upgrade: "Wir glauben, dass das Management bei den positiven Auswirkungen steigender Zinsen für den Konzern untertreibt." Mit anderen Worten: Bank of America stapele tief. Das heiße im Umkehrschluss: Mache die FED bei den Zinsen ernst - bislang würden Marktteilnehmer mit vier Zinsschritten für 2022 rechnen -, dürften bei Bank of America die Kassen sogar noch lauter klingeln als ohnehin erwartet. Was das Papier aus Sicht von Mayo besonders attraktiv mache: eine starke Wettbewerbsposition, niedrig verzinste Kundeneinlagen sowie die starke Kostendisziplin des Unternehmens.