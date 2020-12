ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (10.12.2020/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC).Die positiven Studienergebnisse zu Covid-19-Impfstoffen würden nach Ansicht des Analysten die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen globalen Konjunkturerholung erhöhen, wovon seines Erachtens besonders die Bankenbranche und damit auch Bank of America mit dem konjunktursensitiven Geschäftsmodell und der regionalen Aufstellung (Umsatzanteil Nordamerika Gj. 2019: 89%; in dieser Region sollten die Covid-19-Impfstoffe mit als erstes flächendeckend zur Verfügung stehen) profitieren sollte. Dennoch sehe Lennertz im Gegensatz zu anderen Banken wie JPMorgan eine weiterhin anhaltende Belastung aufgrund des starken Kreditgeschäfts. Dies habe die Bank bereits damit bestätigt, dass laut unternehmenseigenen Prognose bis Mitte 2022 mit Beeinträchtigungen gerechnet werde.Lennertz passe seine Prognosen (u.a. EPS 2020e: unverändert 1,70 USD; DPS 2020e: unverändert 0,72 USD; EPS 2021e: 2,42 (alt: 2,39) USD; DPS 2021e: unverändert 0,76 USD) teilweise an. Auf Basis seines modifizierten Gordon-Growth-Modells (Startjahr: 2021 (alt: 2020); Prognoseanpassung; niedrigeres Beta) habe der Analyst ein Kursziel für die Bank of America-Aktie von 30,00 (alt: 25,00) USD ermittelt. Zusammen mit seiner Dividendenerwartung (0,72 USD/Aktie) ergebe sich ein positiver Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10%.Daher lautet das Rating für die Bank of America-Aktie weiterhin "halten", so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 10.12.2020)Börsenplätze Bank of America-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:23,93 EUR +0,46% (10.12.2020, 11:56)NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:28,80 USD -0,45% (09.12.2020, 22:10)