NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

37,24 USD -0,35% (12.03.2021, 22:10)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (12.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bank of America (BofA) (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Jetzt sei es fakt: Gestern habe US-Präsident Joe Biden das 1,9 Bio. USD schwere Konjunkturpaket mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. Es sei eines der größten Programme aller Zeiten. Zum Beispiel bekämen Millionen Amerikaner Konsumschecks und die Arbeitslosenhilfe werde bis September aufgestockt. Die Inflationssorgen der Anleger könnten daher die Anleiherenditen weiter nach oben treiben. Einer der Hauptgewinner dieser Situation sei die Bank of America.Zwar sei nicht damit zu rechnen, dass die FED in diesem Jahr die Leitzinsen erhöhe, der Anleihemarkt spiele allerdings seit geraumer Zeit das Szenario steigender Zinsen. Es sei daher gut möglich, dass die Bank of America im zweiten Halbjahr auch durch das zunehmende Kreditgeschäft ein höheres Nettozinsenkommen einfahre. Davon würden auch die Analysten der Großbank Barclays ausgehen. Denn die oft variabel verzinsten Kredite in den USA würden häufig nach der Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe bepreist.Die Erwartung des Marktes spreche zudem für sich: Der Kurs habe zuletzt stark zugelegt, da die Bank of America-Aktie als Zykliker vom Aufschwung profitiert. Die Notierung habe diese Woche den höchsten Wert seit 2007 markiert und den seitdem bestehenden Abwärtstrend bei 34,35 USD geknackt. Damit sei ein starkes Kaufsignal generiert worden. Der nächste Widerstand liege nun bei 39,60 USD.Die Bank of America-Aktie sollte im laufenden Jahr von der Konjunkturerholung in den USA stark profitieren. Die Bewertung sei mit einem für dieses Jahr geschätzten KGV von 15 etwas über der Peergroup. Die Wachstumschancen seien aber auch höher. Für den "Aktionär" sei die Bank of America ein klarer Kauf. Das Kursziel belaufe sich auf 38 Euro bei einem Stopp von 21 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2021)Börsenplätze Bank of America-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:31,705 EUR +2,06% (12.03.2021, 11:33)